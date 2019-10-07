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Зинченко: «В сборную Украины приезжаем не шутить, а выполнять свои цели»

вчера, 23:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от приезда в расположение сборной Украины на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с командами Литвы и Португалии.

Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную. У всех приподнятое настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался сплоченный. Конечно, мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять свои цели.

Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле.

Ранее Александр порассуждал о том, что выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 еще не решен.

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Объективное мнение
Объективное мнение
   287 / 1014
сегодня в 00:00
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Footbolista
Footbolista
   5 / 1014
вчера в 23:51
играть бесплатно за сборную для хохлов это не шутки...
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