Зинченко: «В сборную Украины приезжаем не шутить, а выполнять свои цели»

вчера, 23:46

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от приезда в расположение сборной Украины на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с командами Литвы и Португалии.

Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную. У всех приподнятое настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался сплоченный. Конечно, мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять свои цели. Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле.

Ранее Александр порассуждал о том, что выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 еще не решен.