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«Интер» жалеет о несостоявшемся переходе Льоренте

сегодня, 14:27

Руководство «Интера» жалеет, что не оформило трансфер форварда Фернандо Льоренте минувшим летом. Миланцы хотели бы располагать испанским нападающим в качестве альтернативы Ромелу Лукаку, у которого возникли проблемы со здоровьем в текущем сезоне.

Отметим, что в прошлое трансферное окно Льоренте перешел в «Наполи» и уже успел неплохо себя проявить в составе новой команды.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти не может уладить с «черно-синими» конфликт, возникший из-за выплат по контракту.

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