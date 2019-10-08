«Интер» жалеет о несостоявшемся переходе Льоренте

сегодня, 14:27

Руководство «Интера» жалеет, что не оформило трансфер форварда минувшим летом. Миланцы хотели бы располагать испанским нападающим в качестве альтернативы , у которого возникли проблемы со здоровьем в текущем сезоне.

Отметим, что в прошлое трансферное окно Льоренте перешел в «Наполи» и уже успел неплохо себя проявить в составе новой команды.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти не может уладить с «черно-синими» конфликт, возникший из-за выплат по контракту.