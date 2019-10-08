«Интер» жалеет о несостоявшемся переходе Льоренте

Руководство «Интера» жалеет, что не оформило трансфер форварда Фернандо Льоренте минувшим летом. Миланцы хотели бы располагать испанским нападающим в качестве альтернативы Ромелу Лукаку, у которого возникли проблемы со здоровьем в текущем сезоне.
Отметим, что в прошлое трансферное окно Льоренте перешел в «Наполи» и уже успел неплохо себя проявить в составе новой команды.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти не может уладить с «черно-синими» конфликт, возникший из-за выплат по контракту.