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Гиггз: «Ожидаю от Бэйла такой же игры за сборную, как и за „Реал“»

10 октября 2019, 15:50

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию с проблемой в игровой практике Гарета Бэйла в мадридском «Реале».

Со стороны мне кажется, что ситуация с Бэйлом в «Реале» улучшилась. Он наконец получает игровые минуты, чего хотят все футболисты. Я всегда говорил, что он находится в фантастическом клубе. Он был близок к уходу, но ситуация изменилась. Сейчас Гарет играет и получает удовольствие. Ожидаю от него такой же игры за сборную, как и за «Реал».

Я был удивлен тем, что происходило летом, это былая странная ситуация, но сейчас все успокоилось.

 По слухам, сам игрок недоволен своим положением в мадридском клубе.

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10 октября в 18:27
Гигз похоже не совсем врубается на счёт Бэйла. Бэйл отличный футболист.. Но Бэйл вечно травмирован. Травмирован всегда абсолютно. Поэтому он любит играть в гольф, как все немощные старички, которым тупые пендосы ещё за это и деньги платят большие. Отлично, что Бэйл сыграл пару матчей и не ушёл после них играть в гольф, но где гарантия, что он не побежит играть в гольф после пятого матча...
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