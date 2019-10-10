Гиггз: «Ожидаю от Бэйла такой же игры за сборную, как и за „Реал“»

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал ситуацию с проблемой в игровой практике в мадридском «Реале».

Со стороны мне кажется, что ситуация с Бэйлом в «Реале» улучшилась. Он наконец получает игровые минуты, чего хотят все футболисты. Я всегда говорил, что он находится в фантастическом клубе. Он был близок к уходу, но ситуация изменилась. Сейчас Гарет играет и получает удовольствие. Ожидаю от него такой же игры за сборную, как и за «Реал».

Я был удивлен тем, что происходило летом, это былая странная ситуация, но сейчас все успокоилось.