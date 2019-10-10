Венгер: «Думаю, „Бавария“ закулисно повлияла на уход Гнабри из „Арсенала“»

Экс-главный тренер «Арсенала» заявил, что «канониры» хотели сохранить в клубе , который сейчас показывает великолепную игру в «Баварии».

Мы долгое время старались продлить контракт с Сержем. Думаю, «Бавария» закулисно повлияла на уход Гнабри из «Арсенала», сказав игроку, что если он перейдет в «Вердер», то позже его купит «Бавария».

Серж всегда был очень талантливым парнем, но на определенных этапах ему не хватало уверенности. Мы всегда считали, что он может многого достичь.

Гнабри вернулся к нам после очень плохой аренды в «Вест Броме», которая подорвала его уверенность. Я старался восстановить Сержа, поскольку верил в него.