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Венгер: «Думаю, „Бавария“ закулисно повлияла на уход Гнабри из „Арсенала“»

10 октября 2019, 10:17

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» хотели сохранить в клубе Сержа Гнабри, который сейчас показывает великолепную игру в «Баварии».

Мы долгое время старались продлить контракт с Сержем. Думаю, «Бавария» закулисно повлияла на уход Гнабри из «Арсенала», сказав  игроку, что если он перейдет в «Вердер», то позже его купит «Бавария».

Серж всегда был очень талантливым парнем, но на определенных этапах ему не хватало уверенности. Мы всегда считали, что он может многого достичь.

Гнабри вернулся к нам после очень плохой аренды в «Вест Броме», которая подорвала его уверенность. Я старался восстановить Сержа, поскольку верил в него.

Напомним, что ранее Гнабри установил рекорд сборной Германии.

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Все комментарии
serset
serset
   587 / 797
11 октября в 10:28
" Бесперспективняк",- думал об Арсенале Серж..
ZaZizu
ZaZizu
   780 / 797
11 октября в 07:41
Дед, кончай звгонять! Как ты пытался поднять его уверенность? оставляя на лавке и выпуская в старте ходящего пешком волкова? Признай уже и покайся в этой огромной своей ошибке! до сих пор не могу тебе этого простить
Artuom
Artuom
   305 / 797
10 октября в 19:24
Вполне возможно. Уж слишком часто были уличены в подобном. Начиная с Нойера.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 797
10 октября в 14:00
Маразматика понесло не в ту степь
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   725 / 797
10 октября в 11:20
Заговор !
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 11:05
Да ну! Они ж такие пушистые и никогда не творят левых арендных сделок, да и с игроками заранее не договариваются, особенно в БЛ. ))
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:47
Отговорки, дарование был в руках Арсена а он не смог его расскрыть о чём сейчас речь.
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