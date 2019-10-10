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Клопп: «На сегодняшний день у меня нет желания возглавить сборную Германии»

10 октября 2019, 10:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии в 2022 году. К концу 2022 года у Клоппа истечет контракт с «мерсисайдцами», так же как и у Йоахима Лёва со сборной Германии.

Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, хотел бы я получить эту работу или нет. На сегодняшний день у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь. Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас.

Стоит отметить, что недавно Юрген заявил о том, что видит своим преемником в «Ливерпуле» Стивена Джеррарда

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
10 октября в 18:28
Клопп молодой тренер,который нуждается в андреналине, а сб Германию возглавит,когда пойдёт на пенсию,в лет 90. в АПЛе у него постоянно хэвимэтал,а от сборной можно ожидать духовой оркестр.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 14:45
Времена когда работа со сборной была вершиной карьеры остались в далёком прошлом.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   104 / 797
10 октября в 11:12
Правильно сказал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   119 / 797
10 октября в 10:54
В Германии все очень обидчивые.... Зря он так сказал. Озила вон выгнали из-за одного фото.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:48
Преемника видит а преемственность нет.
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