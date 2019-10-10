Клопп: «На сегодняшний день у меня нет желания возглавить сборную Германии»

10 октября 2019, 10:32

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии в 2022 году. К концу 2022 года у Клоппа истечет контракт с «мерсисайдцами», так же как и у со сборной Германии.

Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, хотел бы я получить эту работу или нет. На сегодняшний день у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь. Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас.

Стоит отметить, что недавно Юрген заявил о том, что видит своим преемником в «Ливерпуле» Стивена Джеррарда.