Клопп на предложение от Ватцке вернуться: «Что за глупости, ты пьян?»

Главный тренер «Ливерпуля» не понял желания генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке вернуть его на пост главного тренера «шмелей» в мае 2018 года.

Как-то у меня зазвонил телефон, когда я был в самолете. Это был Ханс-Йоахим: «Юрген, ты должен вернуться». Я рассмеялся, я думал, что он шутит.

Что за глупости, ты пьян? Откуда у тебя взялась такая идея, у меня еще несколько лет контракта с «Ливерпулем». Я не знал, насколько серьезен был Ватцке в тот момент, но позже понял, что он хотел, чтобы я был более благосклонен к разговору.