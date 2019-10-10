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Клопп на предложение от Ватцке вернуться: «Что за глупости, ты пьян?»

10 октября 2019, 13:05

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не понял желания генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке вернуть его на пост главного тренера «шмелей» в мае 2018 года.

Как-то у меня зазвонил телефон, когда я был в самолете. Это был Ханс-Йоахим: «Юрген, ты должен вернуться». Я рассмеялся, я думал, что он шутит.

Что за глупости, ты пьян? Откуда у тебя взялась такая идея, у меня еще несколько лет контракта с «Ливерпулем». Я не знал, насколько серьезен был Ватцке в тот момент, но позже понял, что он хотел, чтобы я был более благосклонен к разговору.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   400 / 797
10 октября в 14:54
оба были пьяны
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 14:36
".. Душа болит ! а пью на свои, между прочим !"...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   201 / 797
10 октября в 13:43
Когда звонит бывший, а ты смотришь как ему без тебя плохо, но грубить и обижать его не хочешь)))
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 13:12
Верно подметил.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 13:08
Шнапса насосался и решил поговорить.
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