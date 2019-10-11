Клопп - тренер месяца в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером месяца в АПЛ.
«Мерсисайдцы» одержали три победы в трёх матчах чемпионата Англии, занимают первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» пытается вернуть Клоппа.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером месяца в АПЛ.
«Мерсисайдцы» одержали три победы в трёх матчах чемпионата Англии, занимают первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» пытается вернуть Клоппа.
1) Тедеско - Спартак
2) Клопп - Ливерпуль
Откровение Иоанна Богослова
1) Тедеско - Спартак
2) Клопп - Ливерпуль
Откровение Иоанна Богослова
Браво Клопп!
Браво Клопп!
"Лучший гений из лучших гениев"
"Лучший гений из лучших гениев"