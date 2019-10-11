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Клопп - тренер месяца в АПЛ

11 октября 2019, 15:19

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером месяца в АПЛ.

«Мерсисайдцы» одержали три победы в трёх матчах чемпионата Англии, занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» пытается вернуть Клоппа.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князь опять вернулся
   134 / 797
12 октября в 16:23
Должен по-джентельменски разделить награду с арбитром, который не постеснялся поставить левую пенку на 95 минуте. Аха-ха)
он не то что постеснялся,он с гордостью это сделал. Ещё пару раз отважится на подобный подвиг, будет удостоин Ордена Праведного Скомины.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
11 октября в 21:13
Должен по-джентельменски разделить награду с арбитром, который не постеснялся поставить левую пенку на 95 минуте. Аха-ха)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
11 октября в 19:58
опять Радиолу засудили, видать Чакыр.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 18:33
Поздравляю Клоппа
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
   221 / 797
11 октября в 18:12
И поработят фашисты союзные клубы, связанные семинольной историей и не смогут ничего с ними поделать ибо не будет к тому времени Черчиля и Сталина. И погрязнет футбол в коррупции и наступит закат его.

1) Тедеско - Спартак
2) Клопп - Ливерпуль

Откровение Иоанна Богослова
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 17:09
Пора брать чемпионство.
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   163 / 797
11 октября в 17:06
Лучший
Ptaha91
Ptaha91
   320 / 797
11 октября в 16:36
а где фаны юве?
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 16:28
Заслужил фриц наверное раз идёт без потери очков.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
11 октября в 16:11
Вполне заслуженно!
Браво Клопп!
vadexus
vadexus
   339 / 797
11 октября в 16:06
Заслуженно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   134 / 797
11 октября в 15:59
Продолжу компоновку слов ниже отписавшихся скаузеров: "Лучший гений из лучших гениев"
ну это уже не про Клоппа,а Зидана... всё таки 10 ЛЧ подряд.
allemz
allemz
   33 / 797
11 октября в 15:39
Продолжу компоновку слов ниже отписавшихся скаузеров:
"Лучший гений из лучших гениев"
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
11 октября в 15:38
и тут Скомина подсудил.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   30 / 797
11 октября в 15:33
Лучший гений
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   189 / 797
11 октября в 15:30
Гений
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