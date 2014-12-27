Астафьев продолжит карьеру в «Тосно»

«Борнмут» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2025) В 14 туре АПЛ «Борнмут» на своем поле принимает «Эвертон». Предлагаем вам

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (2.12.2025) В матче 14 тура АПЛ «Фулхэм» принимает на своем поле «Манчестер Сити». Мы

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (2.12.2025) В 14 туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм». Мы

«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.12.2025) В 19 туре Ла Лиги «Барселона» принимает дома «Атлетико». Предлагаем обзор ставок