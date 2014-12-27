Астафьев продолжит карьеру в «Тосно»

32-летний футболист «Сибири» Максим Астафьев покинет новосибирскую команду в зимнее трансферное окно.
Экс-игрок «Зенита» должен перебраться в «Тосно».
Напомним, что у «Сибири» на днях из-за задолженностей по аренде был опечатан офис. Позднее доступ в офисные помещения был восстановлен.
