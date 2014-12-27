Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. ФНЛ 2014/2015

Астафьев продолжит карьеру в «Тосно»

27 декабря 2014, 21:29
32-летний футболист «Сибири» Максим Астафьев покинет новосибирскую команду  в зимнее трансферное окно.

Экс-игрок «Зенита» должен перебраться в «Тосно».

Напомним, что у «Сибири» на днях из-за задолженностей по аренде был опечатан офис. Позднее доступ в офисные помещения был восстановлен.
Читайте нас в Телеграм!
Все новости
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 