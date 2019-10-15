«Манчестер Сити» нашел замену Агуэро в «Интере»

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. «Горожане» видят в 22-летнем форварде замену Серхио Агуэро, который может в ближайшем будущем покинуть команду.
Ранее сообщалось, что «Интер» обсуждает с Мартинесом условия нового контракта.
Я же писал, что ты на посохе и чем больше дёргаешься, тем глубже. Аха-ха)
Любой огонь угаснет, всё пройдёт. Спроси у Соломона. Аха-ха)
Я же писал, что ты на посохе и чем больше дёргаешься, тем глубже. Аха-ха)
Любой огонь угаснет, всё пройдёт. Спроси у Соломона. Аха-ха)