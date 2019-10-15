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«Манчестер Сити» нашел замену Агуэро в «Интере»

сегодня, 22:36

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. «Горожане» видят в 22-летнем форварде замену Серхио Агуэро, который может в ближайшем будущем покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Интер» обсуждает с Мартинесом условия нового контракта.

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Все комментарии
M.S.
M.S. ответил 25процентный клоун
   218 / 830
сегодня в 23:17
Я только про статистику, Рокки всегда унижает юве
Старую синьору унижал всегда Брокки - игрок Милана и Лацио. А Рокки - это судья, который засудил Интер в последней игре, не дав пенальти за игру рукой и дав забить в ответной атаке несправедливый мяч. Интер должен был победить 2-1, а в итоге несправедливого судейства, проиграл. Вот Рокки, благодаря той игре, купил себе пару-тройку гектар земли в Тоскане.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Qatar Airways
   8 / 830
сегодня в 23:14
Я только про статистику, Рокки всегда унижает юве
Qatar Airways
Qatar Airways ответил Рома Олейник
   353 / 830
сегодня в 23:12
А ты кроме как смеяться с собственных шуток что-то можешь?
Рома, а он ещё шутить что ли умеет?)
Рома Олейник
Рома Олейник ответил Князь сажал врагов на посох
   320 / 830
сегодня в 23:11
А ты кроме как смеяться с собственных шуток что-то можешь?
Qatar Airways
Qatar Airways ответил 25процентный клоун
   353 / 830
сегодня в 23:01
Не согласен, Рокки не навидит юве
Как может кто-то ненавидеть своего кормильца? Рокки, благодаря туринскому клубу, в Тоскане себе земли покупает, а ты говоришь про ненависть, друг мой.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 22:57
В запасе сидит Жезус. Да пока он не смог выиграть конкуренцию у Серхио. Но думаю если его заиграть он будет хорошо статистику демонстрировать. И на мой взгляд он сильней Мартинеса
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Qatar Airways
   8 / 830
сегодня в 22:55
Не согласен, Рокки не навидит юве
психолог из Санкт-Петербурга
психолог из Санкт-Петербурга
   440 / 830
сегодня в 22:55
Парни, а кого тут «тук-тук» прозвали?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   9 / 830
сегодня в 22:52
Юра, не напрягайся.
Я же писал, что ты на посохе и чем больше дёргаешься, тем глубже. Аха-ха)
Любой огонь угаснет, всё пройдёт. Спроси у Соломона. Аха-ха)
Qatar Airways
Qatar Airways ответил 25процентный клоун
   353 / 830
сегодня в 22:51
Интеру еще кабинет рвать
Кабинет, к сожалению, обыграл Интер. путём подкупа судьи Рокки. Впрочем, ничего нового.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 25процентный клоун
   9 / 830
сегодня в 22:51
Интеру еще кабинет рвать
А как они пересекутся со спартаком?
Qatar Airways
Qatar Airways
   353 / 830
сегодня в 22:51
Логично, в Италии ловить нечего. Миланские клубы пока в кризисе, а больше достойных претендентов там нет, можно и в Сити поиграть.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 830
сегодня в 22:49
Интеру еще кабинет рвать
Down Low
Down Low ответил Князь сажал врагов на посох
   655 / 830
сегодня в 22:49
Ну всё, у барсы появился неубиенный конкурент. Мартинесу повезло - может сбежать из мердятника)
и не обижать красавицу?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   9 / 830
сегодня в 22:45
Битва титанов...китайцы против шейхов))
Не забывай, там китайская подделка)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   9 / 830
сегодня в 22:44
Ну всё, у барсы появился неубиенный конкурент. Мартинесу повезло - может сбежать из мердятника)
773sergeytank
773sergeytank
   47 / 830
сегодня в 22:43
Битва титанов...китайцы против шейхов))
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