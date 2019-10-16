Жиру готов покинуть «Челси», если не будет получать больше игровой практики

сегодня, 10:09

Нападающий «Челси» готов рассмотреть возможный уход из клуба, об этом сообщает the Evening Standard.

Сам футболист готов бороться за попадание в основной состав команды, однако накануне Евро-2020 французский форвард может сменить клуб, чтобы у него была реальная возможность больше выступать и пробиться в национальную команду.

Ранее интерес к Жиру проявлял «Интер».