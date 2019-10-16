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Жиру готов покинуть «Челси», если не будет получать больше игровой практики

сегодня, 10:09

Нападающий «Челси» Оливье Жиру готов рассмотреть возможный уход из клуба, об этом сообщает the Evening Standard.

Сам футболист готов бороться за попадание в основной состав команды, однако накануне Евро-2020 французский форвард может сменить клуб, чтобы у него была реальная возможность больше выступать и пробиться в национальную команду.

Ранее интерес к Жиру проявлял «Интер».

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Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   154 / 848
сегодня в 10:50
Жиру-шантажист)
dimagas1
dimagas1
   83 / 848
сегодня в 10:44
Прошли его времена ,гол-пяткой за Арсенал вот что про него могу вспомнить из позитивного.
Stalker-ato
Stalker-ato
   399 / 848
сегодня в 10:17
да Господи,скатертью дорога!!!!
Жиру как мои форсунки,в ку7,пока не завелась с утра всё думал пройдет.
всё иди не н априигай!
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