Жиру готов покинуть «Челси», если не будет получать больше игровой практики

Нападающий «Челси» Оливье Жиру готов рассмотреть возможный уход из клуба, об этом сообщает the Evening Standard.
Сам футболист готов бороться за попадание в основной состав команды, однако накануне Евро-2020 французский форвард может сменить клуб, чтобы у него была реальная возможность больше выступать и пробиться в национальную команду.
Ранее интерес к Жиру проявлял «Интер».
Жиру как мои форсунки,в ку7,пока не завелась с утра всё думал пройдет.
всё иди не н априигай!
Жиру как мои форсунки,в ку7,пока не завелась с утра всё думал пройдет.
всё иди не н априигай!