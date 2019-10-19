Ловчев пригрозил Губерниеву из-за спора по «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в жесткой форме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.

Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба.