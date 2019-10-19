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Ловчев пригрозил Губерниеву из-за спора по «Спартаку»

сегодня, 10:58

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в жесткой форме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.

Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба.

СССР больше нет? Когда развалился СССР, появилась Россия. «Спартак» 10 лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал отставку бывшего наставника «Спартака» Олега Кононова.

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   58 / 832
сегодня в 11:59
Ну почему мясные так дико мочат? Ну ник то, так себя не позиционирует, как мясные, это же не нормально и дико.
d_fincher
d_fincher
   34 / 832
сегодня в 11:57
Тине Канделаки надо организовать этот бой. Губерниев будет драться микрофонной стойкой, а Ловчев табуреткой эксперта.
marvel777
marvel777 ответил mangoх12
   775 / 832
сегодня в 11:54
Так Ловчев сам постоянно хаит своих , Рейнгольд так вообще опускает их жестко, Назаров посмеивается , Червиченко вечно троллит , теперь вот Мостовой всял в привывчку проехаться по Спартаку.
своим по ходу можно об Спартак ноги вытирать
marvel777
marvel777
   775 / 832
сегодня в 11:53
Ловчеву скоро неотложку и санитаров с студию вызывать начнут
Nikola45
Nikola45 ответил Сергей Саныч
   64 / 832
сегодня в 11:50
Жаль такую страну где не любят таких как Ловчев и обожают таких как Губерниев.
А за что любить Ловчева? За то что он врет и рассказывает небылицы на телеканалах?
Или за то что он в силу своей любви к Спартаку стал мягко сказать плохим специалистом? И все что он не говорит не сбывается? За что ??? Многие любят свои клубы! Но не ведут себя так!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Сергей Саныч
   75 / 832
сегодня в 11:47
Жаль такую страну где не любят таких как Ловчев и обожают таких как Губерниев.
Подпишусь под каждым твоим словом.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил VIPded
   124 / 832
сегодня в 11:36
Ага. На букву "ж"))).
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   124 / 832
сегодня в 11:34
Есть три ловушки, которые воруют радость и мир:
сожаление о прошлом,
тревога за будущее
и неблагодарность за настоящее...(С)
Как то так, Евгений Серафимович. А Митька - быдло и хам. Не стоит реагировать).
VIPded
VIPded
   46 / 832
сегодня в 11:34
Топовый стал поповым...)))
kolpankolpan
kolpankolpan
   142 / 832
сегодня в 11:33
Чиновников нельзя правительство нельзя ментов нельзя президента нельзя ,теперь и Спартак ругать нельзя.?А хвалить за что?
КЭТиК
КЭТиК
   79 / 832
сегодня в 11:31
Моська на слона лает.
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 11:31
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 832
    сегодня в 11:20
    Так Ловчев сам постоянно хаит своих , Рейнгольд так вообще опускает их жестко, Назаров посмеивается , Червиченко вечно троллит , теперь вот Мостовой всял в привывчку проехаться по Спартаку.
    Bikzon
    Bikzon ответил Сергей Саныч
       185 / 832
    сегодня в 11:16
    Жаль такую страну где не любят таких как Ловчев и обожают таких как Губерниев.
    Жаль, когда на правду так глупо реагируют. А Ловчев стал обычным троллем, лгуном и демагогом.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Romkurch
       321 / 832
    сегодня в 11:09
    Из-за таких как Ловчев спартак и не любят по всей стране.
    Жаль такую страну где не любят таких как Ловчев и обожают таких как Губерниев.
    Nikola45
    Nikola45
       64 / 832
    сегодня в 11:09
    Женя ни как не привыкнет что Спартак на 12 месте ))
    Только в Тарасовке его считают топовым ))
    Ладожский
    Ладожский
       200 / 832
    сегодня в 11:08
    Спартак сейчас команда уровня пердива, хоть всем морды перебейте, по другому не будет.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       158 / 832
    сегодня в 11:05
    Типичный спартач, который все никак не поймет, что Спам уже давно НЕ топовая команда. Живет тем что БЫЛО. И он БЫЛ чемпионом России 10 лет, потому что никакой конкуренции не было, а как она появилась все сразу забыли, что за команда это Спартак
    Romkurch
    Romkurch
       32 / 832
    сегодня в 11:02
    Из-за таких как Ловчев спартак и не любят по всей стране.
    Lazurny
    Lazurny
       31 / 832
    сегодня в 11:00
    Становится смешно, свиньи от безысходности совсем озверели.
    Killofwrath
    Killofwrath
       591 / 832
    сегодня в 11:00
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