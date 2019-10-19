Ловчев пригрозил Губерниеву из-за спора по «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в жесткой форме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.
Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба.
СССР больше нет? Когда развалился СССР, появилась Россия. «Спартак» 10 лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!
Ранее Евгений Ловчев прокомментировал отставку бывшего наставника «Спартака» Олега Кононова.
Или за то что он в силу своей любви к Спартаку стал мягко сказать плохим специалистом? И все что он не говорит не сбывается? За что ??? Многие любят свои клубы! Но не ведут себя так!
Или за то что он в силу своей любви к Спартаку стал мягко сказать плохим специалистом? И все что он не говорит не сбывается? За что ??? Многие любят свои клубы! Но не ведут себя так!
сожаление о прошлом,
тревога за будущее
и неблагодарность за настоящее...(С)
Как то так, Евгений Серафимович. А Митька - быдло и хам. Не стоит реагировать).
сожаление о прошлом,
тревога за будущее
и неблагодарность за настоящее...(С)
Как то так, Евгений Серафимович. А Митька - быдло и хам. Не стоит реагировать).
Только в Тарасовке его считают топовым ))
Только в Тарасовке его считают топовым ))
Ловчёв, пиши)
Ловчёв, пиши)