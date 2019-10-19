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Кук - на радарах «Челси» и «Ливерпуля»

сегодня, 14:45

Источник со ссылкой на the Mirror сообщает, что полузащитник «Борнмута» Льюис Кук в ближайшее время может пойти на повышение. 

22-летним хавбеком активно интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Действующий контракт Кука рассчитан до 2022 года

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил волгодон 2
   85 / 837
сегодня в 14:58
И что в этом стыдного?
Забей, это мои тараканы, я цитирую только свои стихи
волгодон 2
волгодон 2 ответил Red_team
   34 / 837
сегодня в 14:56
Стыдно цитировать чужие строчки, самому слабо нарифмовать?
И что в этом стыдного?
Red_team
Red_team ответил волгодон 2
   85 / 837
сегодня в 14:55
Но есть,однако же,еще предположенье, Что Кука съели из большого уваженья. Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка. Ату,ребята,хватайте Кука. (с)
Стыдно цитировать чужие строчки, самому слабо нарифмовать?
Red_team
Red_team
   85 / 837
сегодня в 14:54
Было бы забавно если бы в Ливерпуль перешел, вместо Джеррарда садился бы "на кукан" так сказать =)
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 837
сегодня в 14:48
Но есть,однако же,еще предположенье,
Что Кука съели из большого уваженья.
Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка.
Ату,ребята,хватайте Кука. (с)
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