Кук - на радарах «Челси» и «Ливерпуля»

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Источник со ссылкой на the Mirror сообщает, что полузащитник «Борнмута» в ближайшее время может пойти на повышение.

22-летним хавбеком активно интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Действующий контракт Кука рассчитан до 2022 года.