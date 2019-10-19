Кук - на радарах «Челси» и «Ливерпуля»

Источник со ссылкой на the Mirror сообщает, что полузащитник «Борнмута» Льюис Кук в ближайшее время может пойти на повышение.
22-летним хавбеком активно интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Действующий контракт Кука рассчитан до 2022 года.
Источник со ссылкой на the Mirror сообщает, что полузащитник «Борнмута» Льюис Кук в ближайшее время может пойти на повышение.
22-летним хавбеком активно интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Действующий контракт Кука рассчитан до 2022 года.
Что Кука съели из большого уваженья.
Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка.
Ату,ребята,хватайте Кука. (с)
Что Кука съели из большого уваженья.
Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка.
Ату,ребята,хватайте Кука. (с)