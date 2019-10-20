Буффон в 41 год продолжает совершать сумасшедшие сэйвы

В победном матче «Ювентуса» против «Болоньи» в рамках 8-го тура Серии А, вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон совершил впечатляющий сэйв. «Болонья» могла вырвать ничью на последней минуте встречи, но Джанлуиджи сохранил победу своей команды.
41-летний Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» 3 игры в Серии А.
41 years young. Incrediblepic.twitter.com/KoiMbKH3fy— Juvefc Gifs & Videos (@juvefcgifs) 19 октября 2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=AxANvanyoMo
Болонья могла уйти от поражения на последних секундах. Два супер момента не использовали
Болонья могла уйти от поражения на последних секундах. Два супер момента не использовали
Скорее всего, нет.
Что-то срочное?
Скорее всего, нет.
Что-то срочное?
Конечно бывает. Всякое бывает
Конечно бывает. Всякое бывает
Юве оказывается реально отскочил на последних секундах матча. Повезло
Юве оказывается реально отскочил на последних секундах матча. Повезло