Буффон в 41 год продолжает совершать сумасшедшие сэйвы

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В победном матче «Ювентуса» против «Болоньи» в рамках 8-го тура Серии А, вратарь туринцев совершил впечатляющий сэйв. «Болонья» могла вырвать ничью на последней минуте встречи, но Джанлуиджи сохранил победу своей команды.

41-летний Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» 3 игры в Серии А.