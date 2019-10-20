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Буффон в 41 год продолжает совершать сумасшедшие сэйвы

сегодня, 00:47
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

В победном матче «Ювентуса» против «Болоньи» в рамках 8-го тура Серии А, вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон совершил впечатляющий сэйв. «Болонья» могла вырвать ничью на последней минуте встречи, но Джанлуиджи сохранил победу своей команды.

41-летний Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» 3 игры в Серии А.

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Action
Action
   851 / 869
сегодня в 01:37
Победа имени Буффона
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   1 / 869
сегодня в 01:16
Да кому ты нужен?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 869
сегодня в 01:14
Опять многостаночница потекла? Аха-ха)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Глор кабинета
   80 / 869
сегодня в 01:10
Это да)
Болонья могла уйти от поражения на последних секундах. Два супер момента не использовали
allemz
allemz ответил Глор кабинета
   16 / 869
сегодня в 01:09
Привет, дружище. Знаешь что у тебя спросить хотел? У тебя почта та живая?
Сальве.
Скорее всего, нет.
Что-то срочное?
allemz
allemz ответил juvenale
   16 / 869
сегодня в 01:08
фанат радужного мешка вспоминает единственную ошибку в матче с мю)))
Если бы так сильно притапливал за своего "величайшего", то имел бы представление о его успехах во Франции. Он провел позорный сезон, по чьей невнятной игре ПСЖ вылетел из ЛЧ нелепым образом, растеряв солидный гандикап. А сейвами ударов во вратаря от 50-летних "кальчо-мастеров" никого не удивишь. Старик, мог на хорошей ноте уйти года два назад, но он выбрал путь позорника. После того как выкинули из ПСЖ, он как пес просился назад в Ювентус, а те сжалились и вернули его, чтобы достойно проводить его на пенсию в виде контракта на 8 матчей (побить рекорд Мальдини по проведенным матчам). Остальное уже никого не волнует.
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 869
сегодня в 01:07
Поэтому и написал, что повезло) Конечно бывает. Всякое бывает
ну должны были раньше вопросы решать, моментов на голов 5 было
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Летучий-Голландец.
   7 / 869
сегодня в 01:07
Этого эпизода не видел, поэтому комментировать не могу)
Или после этого штрафного, я уже запамятовал - старость, прошу отнестись с пониманием. Но факт - и игра рукой, и перекладина с сэйвом Буффона - Ювентус реально в игольное ушко проскочил в конце игры.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил juvenale
   80 / 869
сегодня в 01:07
Поэтому и написал, что повезло)
Конечно бывает. Всякое бывает
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 869
сегодня в 01:06
Этого эпизода не видел, поэтому комментировать не могу)
да это к местный...пенальти там не было.Если уж и ставить то на 10ой минуте за завал Де Лихта
juvenale
juvenale ответил Глор кабинета
   13 / 869
сегодня в 01:05
Привет, дружище. Знаешь что у тебя спросить хотел? У тебя почта та живая?
к ты бы уже сидел под своей реальной авой.....это ж каким нужно быть * чтобы таким заниматься
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Глор кабинета
   80 / 869
сегодня в 01:05
Этого эпизода не видел, поэтому комментировать не могу)
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   130 / 869
сегодня в 01:05
Это тот буффон который участвовал в догах?
Объективное мнение
Объективное мнение
   93 / 869
сегодня в 01:05
Буффонище
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Летучий-Голландец.
   7 / 869
сегодня в 01:04
Да уж) Юве оказывается реально отскочил на последних секундах матча. Повезло
За минуту до этого штрафного была игра рукой де Лигта в штрафной. Синьора не просто отскочила, она ещё и поиграла в любимую игру - купи судью.
juvenale
juvenale ответил allemz
   13 / 869
сегодня в 01:03
Очередная ржака от редактора. Первый удар пришелся в штангу, а второй прям во вратаря. Реальный уровень пенсионера был виден в игре за ПСЖ.
второй прям во вратаря)))да с такого расстояния это простой удар хахаха...2сон бы сломался от такого удара
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   13 / 869
сегодня в 01:02
Да уж) Юве оказывается реально отскочил на последних секундах матча. Повезло
да и такое бывает
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   80 / 869
сегодня в 01:01
Да уж)
Юве оказывается реально отскочил на последних секундах матча. Повезло
juvenale
juvenale ответил allemz
   13 / 869
сегодня в 01:01
Очередная ржака от редактора. Первый удар пришелся в штангу, а второй прям во вратаря. Реальный уровень пенсионера был виден в игре за ПСЖ.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       1 / 869
    сегодня в 01:00
    А ВиссарионЫч уже за Берию в преисподней ответил?)
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил allemz
       7 / 869
    сегодня в 01:00
    Очередная ржака от редактора. Первый удар пришелся в штангу, а второй прям во вратаря. Реальный уровень пенсионера был виден в игре за ПСЖ.
    Привет, дружище. Знаешь что у тебя спросить хотел? У тебя почта та живая?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       1 / 869
    сегодня в 00:58
    И сводить хейтеров Юве с ума. Хотя у многих из них его нет и в основном его заменяет искусственный интеллект в виде гугла)
    allemz
    allemz
       16 / 869
    сегодня в 00:55
    Очередная ржака от редактора. Первый удар пришелся в штангу, а второй прям во вратаря. Реальный уровень пенсионера был виден в игре за ПСЖ.
    juvenale
    juvenale
       13 / 869
    сегодня в 00:55
    Величайший
    Виссарионович
    Виссарионович
       119 / 869
    сегодня в 00:51
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