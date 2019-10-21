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Новым наставником сборной Болгарии станет 64-летний Дерменджиев

вчера, 14:14

Вице-президент Болгарского футбольного союза Йордан Лечков рассказал, что на пост главного тренера болгарской национальной команды рассматривается 64-летний специалист Георги Дерменджиев.

На данный момент идет последний этап переговоров, скоро мы официально объявим о назначении Дерменджиева.

Дерменджиев ранее работал в «Лудогорце», с которым трижды выигрывал чемпионат Болгарии. Последним его местом работы был «Левски», который он покинул в апреле.

Напомним, что прошлый тренер Болгарии Красимир Балаков покинул свой пост после расистского скандала в матче квалификации к Евро-2020 с Англией.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 17:12
Его ждёт участь Красемира в недалёком будущем.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   225 / 891
вчера в 16:20
А СМЫСЛ?
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 15:59
Похоже сборной Болгарии в ближайшее время ничего не светит.
Bikzon
Bikzon
   137 / 891
вчера в 14:52
Дерменджиев признался, что с детства любит негров.
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 14:16
Удачи пенсионеру
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