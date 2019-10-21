Новым наставником сборной Болгарии станет 64-летний Дерменджиев

вчера, 14:14

Вице-президент Болгарского футбольного союза Йордан Лечков рассказал, что на пост главного тренера болгарской национальной команды рассматривается 64-летний специалист .

На данный момент идет последний этап переговоров, скоро мы официально объявим о назначении Дерменджиева.

Дерменджиев ранее работал в «Лудогорце», с которым трижды выигрывал чемпионат Болгарии. Последним его местом работы был «Левски», который он покинул в апреле.

Напомним, что прошлый тренер Болгарии Красимир Балаков покинул свой пост после расистского скандала в матче квалификации к Евро-2020 с Англией.