Симеоне: «С „Байером“ должны бодаться до конца»

Главный тренер мадридского «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Байером» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У «Байера» четко поставленная игра с высоким уровнем сыгранности. Они играют с характером, независимо от места проведения встречи. У них много талантливых и быстрых футболистов.

Я выберу в основной состав игроков максимально соответствующих моим требованиям. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент.

Что касается болельщиков, то я всегда говорю, что они с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и до конца «бодаться» с соперником.