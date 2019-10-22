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Симеоне: «С „Байером“ должны бодаться до конца»

сегодня, 09:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч идет

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Байером» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У «Байера» четко поставленная игра с высоким уровнем сыгранности. Они играют с характером, независимо от места проведения встречи. У них много талантливых и быстрых футболистов.

Я выберу в основной состав игроков максимально соответствующих моим требованиям. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент.

Что касается болельщиков, то я всегда говорю, что они с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и до конца «бодаться» с соперником.

Ранее Диего выразил мнение, что у его команды нет баланса и стабильности. 

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Colchoneros
Colchoneros
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сегодня в 11:39
Байер должны обыгрывать в лёгкую!
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