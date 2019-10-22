Терим: «Нужно вывести „Реал“ из его зоны комфорта»

Главный тренер «Галатасарая» прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно вывести «Реал» из его зоны комфорта и дорожить мячом. Ранее мы неплохо поработали над комбинациями. Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда.



У каждой команды бывают взлеты и падения. Даже у таких грандов, как «Реал». У Зидана хватает знаний и опыта, чтобы справиться с этой тяжелой ситуацией.