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Терим: «Нужно вывести „Реал“ из его зоны комфорта»

сегодня, 14:09
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно вывести «Реал» из его зоны комфорта и дорожить мячом. Ранее мы неплохо поработали над комбинациями. Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда.

У каждой команды бывают взлеты и падения. Даже у таких грандов, как «Реал». У Зидана хватает знаний и опыта, чтобы справиться с этой тяжелой ситуацией.

Свой прошлый матч в ЛЧ «Галатасарай» проиграл ПСЖ

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   336 / 857
сегодня в 19:21
Фатих по ходу вообще за играми Реала не следил. Какая нафиг зона комфорта?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   747 / 857
сегодня в 16:54
Не беспокойся, куртуа сам выведет реал из зоны комфорта.
Ruslan3132
Ruslan3132
   133 / 857
сегодня в 16:00
ну если от них Куртуа пропустит с 1го удара, то я уже не знаю ))
рус фан
рус фан
   227 / 857
сегодня в 15:19
Реал сегодня победит и настрой Терима не поможет.
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 857
сегодня в 15:03
Шансы не проиграть у турок весьма велики.
RUPRICHT
RUPRICHT
   553 / 857
сегодня в 14:55
АЙ ДА КРАСАВА ФАТИХ ТЕРИМ ВСЕ СДЕЛАЕТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ИСПОРТИТЬ МАЛИНУ!!!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   105 / 857
сегодня в 14:32
Реал сейчас на 4 месте в группе, разве это зона комфорта?
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 14:21
Сейчас самый ленивый не может наказать Реал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   187 / 857
сегодня в 14:16
Удачи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 14:15
Какая зона комфорта, когда у них Дыркуа на воротах?) Они постоянно на измене))
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