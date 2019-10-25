«Лестер» отправил в ворота «Саутгемптона» девять безответных мячей

В матче 10-го тура английской Премьер-Лиги «Лестер Сити» на выезде уничтожил «Саутгемптон». После этой победы «лисы» поднимутся на второе место в таблице, «святые» на 17-й строчке.
Саутгемптон, стадион Сент-Мэри
«Саутгемптон» - «Лестер Сити» 0:9 (0:5)
Голы: Чилуэлл 10, Тилеманс 17, Перес 19, Перес 39, Варди 45, Перес 57, Варди 58, Мэддисон 85, Варди 90+4 (пенальти)
«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Дансо 46), Валери (Армстронг 70), Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Ингс (Стефенс 46), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 72), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Удаления: Бертранд 12
В прошлом матче «Лестер» обыграл «Бернли».
Эта команда в полном порядке, поборятся за выход в ЛЧ.
Эта команда в полном порядке, поборятся за выход в ЛЧ.
я минут 5 на него смотрел, хотел "хату" впилить, но.. не впилил.
я минут 5 на него смотрел, хотел "хату" впилить, но.. не впилил.
а вы, если продолжите так отскакивать в лч, то не перегоните по кубкам лч клуб чемпионшипа нотингем форест)))
а вы, если продолжите так отскакивать в лч, то не перегоните по кубкам лч клуб чемпионшипа нотингем форест)))