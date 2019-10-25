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«Лестер» отправил в ворота «Саутгемптона» девять безответных мячей

вчера, 23:53
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В матче 10-го тура английской Премьер-Лиги «Лестер Сити» на выезде уничтожил «Саутгемптон». После этой победы «лисы» поднимутся на второе место в таблице, «святые» на 17-й строчке.

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Лестер Сити» 0:9 (0:5)
Голы: Чилуэлл 10, Тилеманс 17, Перес 19, Перес 39, Варди 45, Перес 57, Варди 58, Мэддисон 85, Варди 90+4 (пенальти)

«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Дансо 46), Валери (Армстронг 70), Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Ингс (Стефенс 46), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 72), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Удаления: Бертранд 12

В прошлом матче «Лестер» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
andsuman
andsuman ответил juvenale
сегодня в 01:55
ты там смотри скоро у Лестера будет 2 АПЛ, а у Ливерпульля уже 40 лет ноль хаххаа
уж лучше 40 лет без, чем их купить и устраивать договорняки
andsuman
andsuman ответил allemz
сегодня в 01:49
Лестер видимо не предохранялся, разгрузились по полной. Эта команда в полном порядке, поборятся за выход в ЛЧ.
а может и за победу в АПЛ
allemz
allemz
   23 / 885
сегодня в 01:35
Лестер видимо не предохранялся, разгрузились по полной.
Эта команда в полном порядке, поборятся за выход в ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan 2
   8 / 885
сегодня в 01:34
Не, у Челси физрук, 8ми будут, скринь
mihaluch
mihaluch
   49 / 885
сегодня в 01:33
Наверное Саутгемптон со Спартаком попутали.
ROLENTO
ROLENTO ответил dzvinka
   217 / 885
сегодня в 01:33
перед матчем на Лэстер Ф(-1) кэф был 3.7 я минут 5 на него смотрел, хотел "хату" впилить, но.. не впилил.
    ROLENTO
    ROLENTO
       217 / 885
    сегодня в 01:32
    Надо ещё полкоманды Ливергемптону слить что бы вообще расформироваться
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Белорусский вокзал
       8 / 885
    сегодня в 01:31
    Это тебе не зенит Бенфика, это футбол
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Роналдиньo
       8 / 885
    сегодня в 01:31
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         292 / 885
      сегодня в 01:30
      Либо это слабый любительский английский чемпионат либо договорняк сгоняли
      dzvinka
      dzvinka
         128 / 885
      сегодня в 01:29
      перед матчем на Лэстер Ф(-1) кэф был 3.7
      я минут 5 на него смотрел, хотел "хату" впилить, но.. не впилил.
      Виссарионович
      Виссарионович
         50 / 885
      сегодня в 01:26
      Что то со святыми не то...им бы Гончаренку тренером, он бы наладил игру...в первом тайме...
      Zenit_84
      Zenit_84
         246 / 885
      сегодня в 01:19
      Неужели удаление так повлияло?
      Шишанутый
      Шишанутый
         91 / 885
      сегодня в 01:16
      В Апл каждом матче борьба говорили они... Ну-ну!
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
         581 / 885
      сегодня в 01:06
      Много чудес видел, но такого.....
      Ген Геныч
      Ген Геныч
         51 / 885
      сегодня в 01:06
      Что то не припомню,что бы в АПЛ столько забивали!!!!
      rparamonov
      rparamonov
      сегодня в 00:57
      Лисички не на шутку разыгрались
      Роналдиньo
      Роналдиньo
         33 / 885
      сегодня в 00:53
      Боюсь представить сколько этот молодецкий Лестер запихнул бы старой синьоре.
      vastudio
      vastudio
         152 / 885
      сегодня в 00:53
      Сказка-2 ?))) Какой там сейчас коэфф. на победу в АПЛ?)))
      Землянин
      Землянин
         122 / 885
      сегодня в 00:47
      Неплохо покуражились!!!
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил L.F.C.
         60 / 885
      сегодня в 00:27
      Ну да,они же кроме 1-0,2-1 больше голов не видят.
      mangoх12
      mangoх12
         9 / 885
      сегодня в 00:27
      это рекорд
      L.F.C.
      L.F.C. ответил RUSTY8
         28 / 885
      сегодня в 00:26
      Это ихний евошний тогдалие, хах
      RUSTY8
      RUSTY8
         609 / 885
      сегодня в 00:21
      Подымутся? А што ето?!!!
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         60 / 885
      сегодня в 00:20
      Лестер хорош думаю в топ 4 попадут в месте с Челси.
      L.F.C.
      L.F.C. ответил fanliverpoolfan 2
         28 / 885
      сегодня в 00:20
      Дай человеку футбол нормальный поссмотреть, может, устал от кабинетных отскоков ахаза
      Lazurny
      Lazurny
         36 / 885
      сегодня в 00:20
      Лихо сыграли.
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
         60 / 885
      сегодня в 00:18
      А чо ты сидишь на ветках Апл ?иди на ветку Монако Нант
      L.F.C.
      L.F.C. ответил juvenale
         28 / 885
      сегодня в 00:18
      опять у тебя проблемы с математикой))еще и 30 нет ахах
      а вы, если продолжите так отскакивать в лч, то не перегоните по кубкам лч клуб чемпионшипа нотингем форест)))
      зигзаг
      зигзаг
         93 / 885
      сегодня в 00:16
      Барселона тоже 9 вколотила реалу, недавно в первом в истории женском эль класико
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