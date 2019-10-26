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«Тамбов» разгромил «Уфу» на домашнем поле

сегодня, 15:54
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ

После этого матча «Уфа» занимает восьмую строчку (16 очков) в таблице, а «Тамбов» - последнюю (11 очков).

Саранск, стадион «Мордовия Арена»

«Тамбов» - «Уфа» - 3:0 (1:0)
Голы: Костюков 12, Обухов 63, Ойеволе 66

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Костюков (Аппаев 72), Чуперка, Тетрашвили, Мелкадзе (Карасев 90), Обухов (Хосонов 79)
Главный тренер: Ковылин Владимир.

«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой 46), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Козлов 69), Голубев, Карп, Вомбергар (Кротов 46), Бизяк
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Вомбергар 19, Голубев 21, Бизяк 37, Карп 51, Тетрашвили 53, Килин 80, Чуперка 82, Чуперка 85

Удаление: Чуперка 85

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче тура «Рубин» и «Урал» сыграли вничью.

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Все комментарии
pam06
pam06
   13 / 878
сегодня в 17:29
Можно сказать заслуженно победили. С той позиции, что хотя бы 4 удара створ. У Уфы ни одного. В очередной раз не прокатило. Волки - это не Спартак без попаданий в створ проигрывать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   158 / 878
сегодня в 17:21
Своеобразный плевок в догонку Григоряну.
Заратустра
Заратустра ответил LOpp
   29 / 878
сегодня в 17:12
Скоро со Спартаком местами поменяется. У них-то игра есть, а у вас нет и не предвидится.
halfbeek
halfbeek
   417 / 878
сегодня в 17:10
Уфе играть первым номером смерти подобно. Это на своей синтетике, о которой слова доброго не скажешь, можно ставить автобусы против играющих в атакующий футбол. А тут прийди и распишись. 0: 3.
За адекватность
За адекватность ответил 25процентный клоун
   20 / 878
сегодня в 17:05
Я только про то что не в Кононове дело было
Тут солидарен. " Дело было не в бобине..." Хотя и с Кононова ответственность грешно снимать, время ему дали, а с учетом его высказываний про 4 месяца и того, что получилось, то картина маслом другая будет.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 878
сегодня в 17:01
Не плохо размяли Уфу! )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил За адекватность
   8 / 878
сегодня в 17:01
Я только про то что не в Кононове дело было
EAGinLE
EAGinLE
   85 / 878
сегодня в 16:53
С победой Тамбов .
Алексей1980
Алексей1980
сегодня в 16:47
Молодцы!!! Волчары так держать. Избавились от баласта и пошло дело.
LOpp
LOpp
   36 / 878
сегодня в 16:45
Динамо на последнем месте
Zenit_84
Zenit_84
   291 / 878
сегодня в 16:41
Неожиданно
За адекватность
За адекватность ответил 25процентный клоун
   20 / 878
сегодня в 16:40
+ А у нас убрали Кононова и нет изменений
Приветствую. Шалимов тоже победу выдал изначально. Вы каких изменений ожидали? Заиграют в первом же матче условно как "ПСЖ"? Время покажет, тренер должен уметь поставить игру под свое видение футбола. Тедеско, рано пока судить. Как обычно субъективное мнение.
Izmar
Izmar
сегодня в 16:24
Договорняком веет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   290 / 878
сегодня в 16:21
Повеселились.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 878
сегодня в 16:21
Результат явно не аутсайдера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   38 / 878
сегодня в 16:16
Вот это размялись они...
d_fincher
d_fincher
   24 / 878
сегодня в 16:14
Тамбов разгромил Уфу, а ЦСКА еле-еле вырвал ничью.Тамбов - сильнее ЦСКА.
Lazurny
Lazurny
   44 / 878
сегодня в 16:10
Тамбов с победой!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   145 / 878
сегодня в 16:05
молодцы, волчата
Kresi frok
Kresi frok
   332 / 878
сегодня в 16:05
Для интриги чемпионата самое то!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 878
сегодня в 15:59
"Уфа" и не сопротивлялась. Странный матч.
VAN ARM
VAN ARM
   176 / 878
сегодня в 15:58
не ожидал. молодцы. хоть иногда кусаются))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Locomotive Breath
   8 / 878
сегодня в 15:57
+
А у нас убрали Кононова и нет изменений
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 878
сегодня в 15:56
Тамбов с пропиской
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   28 / 878
сегодня в 15:56
Кот за дверь - мыши в пляс! (Григоряна на мороз - Тамбов забивает и выигрывает).
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