«Тамбов» разгромил «Уфу» на домашнем поле

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ.
После этого матча «Уфа» занимает восьмую строчку (16 очков) в таблице, а «Тамбов» - последнюю (11 очков).
Саранск, стадион «Мордовия Арена»
«Тамбов» - «Уфа» - 3:0 (1:0)
Голы: Костюков 12, Обухов 63, Ойеволе 66
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Костюков (Аппаев 72), Чуперка, Тетрашвили, Мелкадзе (Карасев 90), Обухов (Хосонов 79)
Главный тренер: Ковылин Владимир.
«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой 46), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Козлов 69), Голубев, Карп, Вомбергар (Кротов 46), Бизяк
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Вомбергар 19, Голубев 21, Бизяк 37, Карп 51, Тетрашвили 53, Килин 80, Чуперка 82, Чуперка 85
Удаление: Чуперка 85
Судья: Лапочкин Сергей.
В другом матче тура «Рубин» и «Урал» сыграли вничью.
А у нас убрали Кононова и нет изменений
А у нас убрали Кононова и нет изменений