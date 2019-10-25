«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Нант». Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей. Монегаски потихоньку выходят из кризиса и отдаляются от зоны вылета. После этой победы клуб займет восьмую строчку, «Нант» пока на втором месте.
Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено
«Нант» - «Монако» 0:1 (0:1)
Голы: Бен-Йеддер 22
«Нант»: Ляфон, Аппиа (Басила 52), Жиротто, Паллуа, Фабио (Мутуссами 25), Туре, Абид, Бамба, Блас (Юан 78), Саймон, Кулибали
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Адриен Силва, Головин, Жил Диас, Бен-Йеддер (Фабрегас 90+2), Слимани (Кейта 80)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Фабио 10, Паллуа 74, Леком 90+3, Жемерсон 90+6
В прошлом матче Лиги 1 «Монако» обыграл «Ренн».
нападающиев этом сезоне путявые
нападающиев этом сезоне путявые
Сане респект!!!
Сане респект!!!