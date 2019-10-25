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«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас

вчера, 23:38
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Нант». Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей. Монегаски потихоньку выходят из кризиса и отдаляются от зоны вылета. После этой победы клуб займет восьмую строчку, «Нант» пока на втором месте.

Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено

«Нант» - «Монако» 0:1 (0:1)
Голы: Бен-Йеддер 22

«Нант»: Ляфон, Аппиа (Басила 52), Жиротто, Паллуа, Фабио (Мутуссами 25), Туре, Абид, Бамба, Блас (Юан 78), Саймон, Кулибали
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Желсон Мартинш, Бакайоко, Адриен Силва, Головин, Жил Диас, Бен-Йеддер (Фабрегас 90+2), Слимани (Кейта 80)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Фабио 10, Паллуа 74, Леком 90+3, Жемерсон 90+6

В прошлом матче Лиги 1 «Монако» обыграл «Ренн».

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Все комментарии
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   168 / 885
сегодня в 01:06
Не тот клуб выбрал Головин
УрсХох
УрсХох
   130 / 885
сегодня в 00:59
Это был не пас,а конфетка.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 885
сегодня в 00:23
Бошка тащит))
нападающиев этом сезоне путявые
drug01
drug01
   105 / 885
сегодня в 00:19
Поздравляем надо продолжать так играть
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 885
сегодня в 00:14
Выкарабкиваются потихоньку.
Сане респект!!!
cska plus
cska plus
   10 / 885
сегодня в 00:08
Искренне поздравляю монегасков!
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 885
вчера в 23:59
Удивляет то, что многие хряки, быки и газовые исходят желчью по поводу Головина. Ведущий игрок сб. РФ отлично играет, а они потоками лью желчь и грязь. Удивительно!
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 885
вчера в 23:57
Практически Монако уже в зоне ЕК. После провального старта уверенно идут вверх. Радует, что Головин один из лучших. Даже Фабрегас остался на лавке
Lazurny
Lazurny
   36 / 885
вчера в 23:52
Чудо произошло.
Объективное мнение
Объективное мнение
   109 / 885
вчера в 23:49
Сашка молодец
Александр Рябов
Александр Рябов
   274 / 885
вчера в 23:44
Вообще-то там плотность очень мощная, все лидеры теряют дофига, так что у Монако все шансы. Даже до борьбы за чемпионства могут дотянуть под конец чемпионата, если наберут хороший ход (как раз когда у лидеров будет спад) - команда явно на пик формы должны выйти по втором круге. Ставлю на то что Монако будет в зоне ЛЧ по итогам!
Footbolista
Footbolista
   5 / 885
вчера в 23:39
Ну все...завтра зима...
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