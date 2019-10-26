Гвардиола: «Грилиш слишком дорогой для „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Астон Виллой» поделился мнением о полузащитнике «вилланов» :

Грилиш - футболист высокого класса. Он - удивительный.

Я рад, что Джек не покинул «Астон Виллу», когда та выступала в Чемпионшипе.

Он является талантливым игроком, который создает моменты. Но он слишком дорогой для «Ман Сити».