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Гвардиола: «Грилиш слишком дорогой для „Ман Сити“»

сегодня, 21:45
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» поделился мнением о полузащитнике «вилланов» Джеке Грилише:

Грилиш - футболист высокого класса. Он - удивительный.

Я рад, что Джек не покинул «Астон Виллу», когда та выступала в Чемпионшипе.

Он является талантливым игроком, который создает моменты. Но он слишком дорогой для «Ман Сити».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 856
сегодня в 23:11
Насмешил Пеп.
barcamilan
barcamilan
   823 / 856
сегодня в 23:08
пепка или держит всех за идиотов или он сам такой
Martini_1987
Martini_1987 ответил allemz
   177 / 856
сегодня в 23:05
Смеюсь с тугодумов.. Пеп же утрирует, он во всех вьюхах говорит, что руководство не собирается покупать ему игроков. А подобными словами лишь провоцирует бомбежки пуканов, с чем он справляется успешно.
Ты залез к нему в голову, или он сам тебе об этом сказал!?))) был бы ты мужчиной, то бы нашёл силы объективно признаться в том, что Лысый несёт полный бред))
Martini_1987
Martini_1987 ответил allemz
   177 / 856
сегодня в 22:59
Фига ты разошелся, истинная сущность ваша вылезла наружу.. Нет, он рассуждает будто возглавил бестрофейный Сливер, в который вряд ли кто стремится переходить ввиду 30-летней безтитуловщины..
Да ты что, твоя сущность вылезла куда раньше, если уж на то пошло. И о титулах, да, у Ливерпуля нет кубка апл, но он при этом 18 кратный чемпион Англии, и у него шесть кубков ЛЧ, а сколько у мешков, да с таким составом, просто позорище!? Так что уж не вам дудеть о титулах, глоры десятилетия)))
allemz
allemz
   30 / 856
сегодня в 22:57
Смеюсь с тугодумов..
Пеп же утрирует, он во всех вьюхах говорит, что руководство не собирается покупать ему игроков. А подобными словами лишь провоцирует бомбежки пуканов, с чем он справляется успешно.
Рома Олейник
Рома Олейник
   351 / 856
сегодня в 22:48
Божечки, что он такое несёт?!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   137 / 856
сегодня в 22:20
и так всю Виллу разворовали. Руки прочь...
allemz
allemz ответил Martini_1987
   30 / 856
сегодня в 22:19
Да ладно, а например бревстоунз или шляпорт с другими шитизенами значит были по карману? Вот это сказанул, будто бы он клуб из шипа возглавляет, а не шейх проект. Лысый явно несёт чухню...
Фига ты разошелся, истинная сущность ваша вылезла наружу..
Нет, он рассуждает будто возглавил бестрофейный Сливер, в который вряд ли кто стремится переходить ввиду 30-летней безтитуловщины..
igGA
igGA
   310 / 856
сегодня в 22:04
Шутник.
Martini_1987
Martini_1987
   177 / 856
сегодня в 21:53
Да ладно, а например бревстоунз или шляпорт с другими шитизенами значит были по карману? Вот это сказанул, будто бы он клуб из шипа возглавляет, а не шейх проект. Лысый явно несёт чухню...
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