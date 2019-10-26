Гвардиола: «Грилиш слишком дорогой для „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» поделился мнением о полузащитнике «вилланов» Джеке Грилише:
Грилиш - футболист высокого класса. Он - удивительный.
Я рад, что Джек не покинул «Астон Виллу», когда та выступала в Чемпионшипе.
Он является талантливым игроком, который создает моменты. Но он слишком дорогой для «Ман Сити».
Пеп же утрирует, он во всех вьюхах говорит, что руководство не собирается покупать ему игроков. А подобными словами лишь провоцирует бомбежки пуканов, с чем он справляется успешно.
Пеп же утрирует, он во всех вьюхах говорит, что руководство не собирается покупать ему игроков. А подобными словами лишь провоцирует бомбежки пуканов, с чем он справляется успешно.
Нет, он рассуждает будто возглавил бестрофейный Сливер, в который вряд ли кто стремится переходить ввиду 30-летней безтитуловщины..
Нет, он рассуждает будто возглавил бестрофейный Сливер, в который вряд ли кто стремится переходить ввиду 30-летней безтитуловщины..