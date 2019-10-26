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Маркос Алонсо: «В команде очень хороший баланс»

сегодня, 20:03

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился мнением о выступлении лондонского клуба в этом сезоне:

В нашей команде много новичков, которые получают свой шанс.

С новичками у нас прекрасная атмосфера в раздевалке. У старших игроков есть опыт. Поэтому в команде очень хороший баланс, мы все наслаждаемся этим моментом.

Это трудное время, когда не можем подписывать новых игроков. Однако все нынешние футболисты показывают, что «Челси» способен на большие дела. 

В последнее время у «Челси» хорошие результаты. Например, в предыдущей официальной игре «синие» обыграли «Аякс» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

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