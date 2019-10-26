Маркос Алонсо: «В команде очень хороший баланс»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился мнением о выступлении лондонского клуба в этом сезоне:
В нашей команде много новичков, которые получают свой шанс.
С новичками у нас прекрасная атмосфера в раздевалке. У старших игроков есть опыт. Поэтому в команде очень хороший баланс, мы все наслаждаемся этим моментом.
Это трудное время, когда не можем подписывать новых игроков. Однако все нынешние футболисты показывают, что «Челси» способен на большие дела.
В последнее время у «Челси» хорошие результаты. Например, в предыдущей официальной игре «синие» обыграли «Аякс» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.