Маркос Алонсо: «В команде очень хороший баланс»

Защитник «Челси» поделился мнением о выступлении лондонского клуба в этом сезоне:

В нашей команде много новичков, которые получают свой шанс.

С новичками у нас прекрасная атмосфера в раздевалке. У старших игроков есть опыт. Поэтому в команде очень хороший баланс, мы все наслаждаемся этим моментом.

Это трудное время, когда не можем подписывать новых игроков. Однако все нынешние футболисты показывают, что «Челси» способен на большие дела.