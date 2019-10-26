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Мальдини: «Мы поторопились, когда назвали наши цели на сезон»

сегодня, 16:28

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини в интервью Sky Sport Italia поделился мнением о нынешнем положении клуба. В данный момент миланский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

Сейчас сложный период, но это часть процесса развития. На команду были возложены большие ожидания, это естественно, но мы поторопились, когда назвали наши цели.

Мы приняли клуб с убытком в 126 млн евро, пришлось отказаться от трансферов, к тому же нас отстранили от еврокубков из-за предыдущих владельцев. Если бы мы прямо сказали о проблемах раньше, люди лучше бы понимали, с чем нам приходится справляться.

Ранее Мальдини рассказал о составе «Милана».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   45 / 878
сегодня в 17:35
Был бы в Милане не Мальдини, а Гаттузо, результат был бы получше...
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 878
сегодня в 17:23
Копия московского Спартака.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   250 / 878
сегодня в 16:56
Вон у Спартака тоже который год проходит эта самая "часть развития команды"
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   272 / 878
сегодня в 16:35
Надо выбираться
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