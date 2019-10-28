Бубнов: «ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа»

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ .

В целом встреча очень напоминала то, что мы видели несколько дней назад в игре с «Ференцварошем». До перерыва ЦСКА владел ощутимым преимуществом, создал немало моментов, а во втором тайме расклад сил выровнялся. В конце концов «Динамо» дождалось своего шанса и вырвало важнейшую победу благодаря правильной замене.

Соглашусь с Ганчаренко, что у ЦСКА слишком молодая команда, которой не хватает опыта и хладнокровия. Армейцам действительно неплохо было бы обзавестись парочкой повидавших виды футболистов уровня Влашича. В первую очередь, это касается средней линии, а также позиции центрального нападающего. Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа.

Не спешил бы вешать всех собак на Ганчаренко, который стал заложником сложившихся условий. По сути ему приходится заново строить коллектив после ухода большого количества опытных игроков. Тяжело винить его в нынешних проблемах армейцев, и еще хорошо, что им удается держаться в верхней части таблицы. Не думаю, что Ганчаренко ждет отставка в ближайшее время, хотя еще несколько поражений, и у руководства могут возникнуть такие мысли.