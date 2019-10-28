ГлавнаяНовости

Бубнов: «ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа»

сегодня, 08:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

В целом встреча очень напоминала то, что мы видели несколько дней назад в игре с «Ференцварошем». До перерыва ЦСКА владел ощутимым преимуществом, создал немало моментов, а во втором тайме расклад сил выровнялся. В конце концов «Динамо» дождалось своего шанса и вырвало важнейшую победу благодаря правильной замене.

Соглашусь с Ганчаренко, что у ЦСКА слишком молодая команда, которой не хватает опыта и хладнокровия. Армейцам действительно неплохо было бы обзавестись парочкой повидавших виды футболистов уровня Влашича. В первую очередь, это касается средней линии, а также позиции центрального нападающего. Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа.

Не спешил бы вешать всех собак на Ганчаренко, который стал заложником сложившихся условий. По сути ему приходится заново строить коллектив после ухода большого количества опытных игроков. Тяжело винить его в нынешних проблемах армейцев, и еще хорошо, что им удается держаться в верхней части таблицы. Не думаю, что Ганчаренко ждет отставка в ближайшее время, хотя еще несколько поражений, и у руководства могут возникнуть такие мысли.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фонсека: «Непросто играть изо всех сил, когда у тебя три матча в неделю»
Сегодня, 09:15 Комментарии0
Тедеско: «Кутепов играет потому, что заслуживает этого»
Сегодня, 09:02 Комментарии1
Артист Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Локомотивом»
Сегодня, 08:52 ВидеоКомментарии2
Быстров: «Тедеско за матч пробежал больше некоторых игроков»
Сегодня, 08:46 Комментарии7
Кин о защитниках «Тоттенхэма»: «Тупой и еще тупее»
Сегодня, 08:06 Комментарии3
Кейн: «Ван Дейка можно обыграть, так же как и весь „Ливерпуль“»
Вчера, 16:52 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 880
сегодня в 09:18
Это понимают все, нужен такой как Думбия.
VIPded
VIPded
   57 / 880
сегодня в 09:15
Все правильно сказал.
mars6791
mars6791
   336 / 880
сегодня в 09:10
В принципе правильно, надо выводить молодежь, но таким образом это рискованно. Так сейчас делают две команды ЦСКА, и Рубин.
LOpp
LOpp
   26 / 880
сегодня в 09:06
Дзюбу берите
Биргер
Биргер
сегодня в 08:54
Им Соболев подойдёт , пусть покупают
shur
shur
   399 / 880
сегодня в 08:54
...где то в далёком Сан-Пауло усмехнул
ся трёхкратный чемпион России!!!
kolpankolpan
kolpankolpan
   195 / 880
сегодня в 08:49
Что хорошего что ЦСКА валится?Чемпионат слабеет.Ведь Тамбовы ,Сочи,Оренбурги Ахматы,Уфы, Динамо не становятся сильнее и не стараются занять лидирующие позиции.Хотя возможно это и есть истинный уровень "странностей", которые из года в год выигрывали 1-0 при плохой игре.И показывают ничтожность лидерства со слабыми командами в Еврокубках.
Виссарионович
Виссарионович
   66 / 880
сегодня в 08:46
Скоро загогочат кони о смене Гончаренко.)))
Проигрывают аутсайдеру в чемпионате, проигрывают всем с ЛЕ, ждем вылета из Кубка)
А потом послушаем байки трамбонов, Вань, плюсов и остальной...за кого им стыдно)))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 880
сегодня в 08:42
Не пора ли Гончаренко менять?
Lazurny
Lazurny
   34 / 880
сегодня в 08:34
Типа Влашича не надо, играть перестанет.
GYTSYL
GYTSYL
   108 / 880
сегодня в 08:27
гинер даже в аренду зулуса не может взять платит то не чем,а за овес ни кто не пойдет в стойло!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100