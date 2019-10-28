Нобоа: «Семак хотел, чтобы я остался в „Зените“»

Полузащитник «Сочи» поделился подробностями своего ухода из «Зенита» этим летом.

Ничего страшного не было. Мы с Семаком дружим. Я понял его. К тому же Оздоев и Барриос играют очень хорошо. Я понимаю, что они заслуженно получили своё место и воспользовались обстоятельствами. Если бы не травма, я бы сейчас мог приносить пользу «Зениту». Но после такого повреждения приходится многое начинать сначала. «Зенит» понять можно, они не захотели ждать. Зато там я полностью восстановился и теперь снова играю в футбол.

Семак хотел, чтобы я остался. «Я верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать», – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть.