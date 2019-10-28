ГлавнаяНовости

Нобоа: «Семак хотел, чтобы я остался в „Зените“»

сегодня, 10:14

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился подробностями своего ухода из «Зенита» этим летом.

Ничего страшного не было. Мы с Семаком дружим. Я понял его. К тому же Оздоев и Барриос играют очень хорошо. Я понимаю, что они заслуженно получили своё место и воспользовались обстоятельствами. Если бы не травма, я бы сейчас мог приносить пользу «Зениту». Но после такого повреждения приходится многое начинать сначала. «Зенит» понять можно, они не захотели ждать. Зато там я полностью восстановился и теперь снова играю в футбол.

Семак хотел, чтобы я остался. «Я верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать», – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть.

Также не так давно Кристиан заявлял, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантос рассказал о совете, который ему дал Силва в сборной Бразилии
24 октября Комментарии4
Лукас Сантос: «Очень горд, что вырос именно в фавелах»
24 октября Комментарии3
Лукас Сантос: «Ганчаренко для меня как второй отец»
24 октября Комментарии8
Лукас Сантос: «В Бразилии больше расизма, чем в России»
24 октября Комментарии11
Мариу: «Мы не набрали три очка, но движемся дальше»
23 октября Комментарии5
Кристоффер Олссон: «Себальос потребовал, чтобы я не вел себя как Месси»
16 октября Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   110 / 875
сегодня в 10:29
А я хотел,что бы паредас молло забалотный остались))!!! ХРЮ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100