ГлавнаяНовости

Слуцкий покинет «Витесс» и возглавит «Монако»

сегодня, 20:01

По информации источника, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по окончании этого сезона может покинуть нынешнюю команду вместе со своим тренерским штабом.

В начале текущего сезона Слуцкому было предложено продлить контракт с «Витессом», однако он отказался от этой возможности.

Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из топ-европейских чемпионатов, одним из которых является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

Сообщается, что у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями клуба, выступающего в чемпионате Франции.

Отметим, что недавно работу Слуцкого высоко оценил известный футбольный агент Шандор Варга.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Главный тренер «Пюника» Тарханов повышен до вице-президента клуба
Сегодня, 18:07 Комментарии3
Виейра - один из претендентов на пост главного тренера «Арсенала»
Сегодня, 17:57 Комментарии3
Вальверде уйдет. Но «Барселону» это не спасет
Вчера, 19:00Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии25
ОфициальноФират возглавил сборную Молдавии
Вчера, 12:31 Комментарии2
ОфициальноСтам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда»
Вчера, 02:24 Комментарии7
Официально«Анжи» объявил об отставке главного тренера Бармина
28 октября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bsww
bsww
   458 / 873
сегодня в 20:43
Давайте лучше подождём лета, пока у Леонида всё хорошо и пусть пока там остаётся и присматривается к Монако. У Монако что-то вроде начинает получаться и возможно не всё потеряно. Как по мне первый сезон Слуц потратил на ознакомление, второй на подтверждение уровня или незначительный прогресс. А на третий показать максимум, особенно, если команда попадёт в гарантированные еврокубки (место в тройке) по итогам текущего сезона. Если опять в группу квалификации и там мимо еврокубков, то есть смысл перейти в "Монако"
VIPded
VIPded
   114 / 873
сегодня в 20:42
Хороший вариант
Виссарионович
Виссарионович ответил RamonCSKA
   70 / 873
сегодня в 20:37
Халл Сити.
Jake Sully
Jake Sully
   45 / 873
сегодня в 20:34
удачи Лёне!)
ARMENIAN
ARMENIAN
   378 / 873
сегодня в 20:32
Амбиции - это здорово. И, безусловно, нужно попробовать, но может быть так, что Монако - это не его команда. Не хочется, чтобы Леонид Викторович стремясь к развитию, дошел до уровня своей некомпетентности. В "Виттесе" дела у него идут неплохо. В любом случае, если покинет команду и возглавит "Монако", желаю ему удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 873
сегодня в 20:30
Скриньте таблицу франции, такого успеха долго не будет теперь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 873
сегодня в 20:28
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 873
    сегодня в 20:28
    Головин подложил крысу Жардиму
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил alex074
       628 / 873
    сегодня в 20:27
    какой?
    alex074
    alex074
       155 / 873
    сегодня в 20:25
    "Может" и "возглавил" это две разные вещи... А во-вторых Слуцкий уже один раз начинал тренировать клуб топ-5 Чемпионатов Европы.
    boniel3
    boniel3
       451 / 873
    сегодня в 20:24
    Очередная утка!
    lobsterdam
    lobsterdam
       265 / 873
    сегодня в 20:23
    если Жардим не справляется, то уж Слуцкеру Монако не под силу... И куда Рыболовлев смотрит?
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       425 / 873
    сегодня в 20:19
    В Витесс попал благодаря связям Абрамовича, в Монако попадёт благодаря Рыболовлеву. Все миллиарды крутятся вокруг Леонида! Гы-гы
    d_fincher
    d_fincher
       11 / 873
    сегодня в 20:14
    ЦСКА без Слуцкого просто в мясо. А Лёнька рад - сбежал от Гинера, и даже паспорт вернули! Не может нарадоваться)
    cska plus
    cska plus
       10 / 873
    сегодня в 20:11
    Викторович удивил завистников, удачи ему во всех начинаниях.
    shur
    shur
       438 / 873
    сегодня в 20:09
    ...почему бы и нет, Головин в основе forever! Больше игр,больше опыта!
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
       633 / 873
    сегодня в 20:08
    По информации источника... если только Яндекс-Дзен ))
    GYTSYL
    GYTSYL
       42 / 873
    сегодня в 20:05
    позор
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
       148 / 873
    сегодня в 20:02
    Вот это поворот! Впрочем, всё тот же русский след...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100