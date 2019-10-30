Слуцкий покинет «Витесс» и возглавит «Монако»

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По информации источника, главный тренер «Витесса» по окончании этого сезона может покинуть нынешнюю команду вместе со своим тренерским штабом.

В начале текущего сезона Слуцкому было предложено продлить контракт с «Витессом», однако он отказался от этой возможности.

Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из топ-европейских чемпионатов, одним из которых является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

Сообщается, что у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями клуба, выступающего в чемпионате Франции.

Отметим, что недавно работу Слуцкого высоко оценил известный футбольный агент Шандор Варга.