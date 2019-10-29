Вальверде уйдет. Но «Барселону» это не спасет

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«Соккер.ру» понимает, почему заговорили об отставке Эрнесто, но предложенные вместо него кандидаты не соответствуют сложности задачи.

«Барселона» держится на 3.5 героях. Месси, тер Штеген и Бускетс отвечают и за подвиги, и за сохранение общего уровня команды. А половинка – Суарес в Ла Лиге, ведь далеко не всегда спасает, особенно на выезде в ЛЧ . Гризманн и Де Лигт – ставки на будущее. Хотя, если грезить о Неймаре, то Антуан может в итоге покинуть Каталонию. А если ошибиться с тренером – Френки не станет великим.

Также пора осознать, что два из трех героев «Барселоны» – старые. Серхио и Лионель будут играть все хуже и хуже, пропускать матчи чаще и чаще. Альба, Видаль и Ракитич – тоже. Алвес, Иньеста и Хави давно ушли. А вместе с Месси и Бускетсом запрыгнет в музей футбола старая «Барселона» - осталось 2-3 года. Как видите, «блаугранас» нужен не просто новый тренер после Вальверде, а наставник с видением, со свежими идеями.

Эрнесто не предложил революцию, а нужен человек для баррикады. Гвардиола как раз вспомнил, что когда увидел Месси, то понял – с ним выиграют все. Но чтобы новый Лионель – условный Мбаппе, пришел именно в «Барселону», нужен тренер из пятерки самых крутых в мире здесь и сейчас. Когда предлагают Кумана, Сетьена, Тен Хага или Хави – пробуют смоделировать ситуацию, когда у клуба все круто, нужна лишь новая метла. И это ошибка, поскольку ничего хорошего с «Барселоной» давно не происходило.

Пожизненный контракт для Месси – глупость, охота за Неймаром – спорная ставка, он и в Каталонии может половину матчей пропускать, получая по миллиону евро за игру в сезоне. Для такой команды нужно, чтобы пришел большой наставник. Но не слышно, чтобы в «Барселоне» верили в Аллегри – возможно, ему интереснее «Реал», или клубы в АПЛ , вроде «Манчестер Юнайтед». Также понятно, что ставку могут сделать на удобного и своего – вроде Рональда Кумана. Тренер сборной Голландии, конечно, не худший вариант, опыт поражений есть.

Но знаете, кого нет среди всех упомянутых? Нет тренера-победителя Лиги чемпионов. Можно сколько угодно врать, что для «Барселоны» важнее успехи в Ла Лиге – представители «Реала» тоже любят делать такую бесплатную рекламу Ла Лиге, сочиняя сказки, но по факту Месси прав – раз каталонцы пятый год без финала, то это говорит о проколе в подготовке команды. Клуб – богатый, состав - сильный, а поражения в Европе странные. Виноваты во многом тренеры, но ни один из номинантов – даже Аллегри, не могут похвастаться, что понимают методологию победы в Лиге чемпионов. Ни с первой попытки, ни со второй, а хотя бы с третьей.

Речь о Клопе, конечно же. Говорят, Перес мечтает затащить Юргена в «Реал» - еще одна причина для Бартомеу заинтересоваться немцем как кандидатом. Тем более, идея пригласить его в Испанию в свое время была. Но согласитесь, если выбирать к «Боруссии» Д и «Ливерпулю» клуб с целостной системой координат, то «Барселона» вписывается лучше. Хотя бы потому, что концепция прессинга и игры в пас с помощью тройки в атаке – вполне себе каталонская времен Гвардиолы и Луиса Энрике. Следовательно, легко представить, что «блаугранас» заиграют стильно, если тренером у них будет Юрген Клопп – мировой мужик и успешный здесь и сейчас тренер.

Но как затащить немца в «Барселону»? Джейми Каррагер в этом году предполагал, что Юрген покинет «Ливерпуль» в 2022 году – по истечении контракта. Также очевидно, что Клопп не случайно начал рассуждать, кто может его заменить? Назвал кандидатуру Кенни Далглиша – отдал дань уважения ветерану и отметил, что тот его очень поддерживал, и Стивена Джеррарда – реальный вариант, поскольку это такой себе Луис Энрике, которому досталось хозяйство Гвардиолы. С «Ливерпулем» в его нынешнем состоянии справятся многие приличные перспективные тренеры.

Чего не скажешь о «Барселоне», которая не может ждать до 2022 года – когда Месси исполнится 35 лет. Получается, каталонцам важно заинтересовать Клоппа раньше. Сделать это можно только в одном случае – если Юрген выиграет в этом сезоне АПЛ . Фанатам «Барселоны» нужно болеть за то, чтобы Клопп сошел с ума от первого в истории «Ливерпуля» чемпионства в новом высшем дивизионе и в четвертый раз в карьере согласился возглавить клуб, которому нужны явные изменения стиля, и частичные – состава. Только если каталонцы заинтересуют Клоппа, может получиться магия.

Все другие тренеры мира – а Гвардиола не вариант, скорее в Турине окажется, чем дома, не смогут обеспечить чувство, что «Барселона» снова становится центральным клубом мира. Когда смотришь, как «Славия» наносит 24 удара по воротам каталонцев, а потом следишь за играми «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», то четко понимаешь разницу. У Вальверде и раньше мало что получалось, если говорим об уровне «лучший футбол на планете», но теперь каталонцы стали командой, которую тренирует Месси. В ударе – спасаются, не получается – пролетают, как в Ливерпуле. Ситуация не такая простая, как многим кажется, ведь Куман или Тен Хаг могут поиграть в Кройфа, но им не станут.

Тренеры всегда будут ключевыми фигурами в футболе, как дирижеры – звездами в оркестрах, где все участники слышат музыку, но управляет один. Так что «Барселоне» не стоит себя обманывать. Если «Реал» заполучит Клоппа – а к Юргену пойдет даже Мбаппе, не сомневайтесь, то каталонцы будут там, где были в сезоне до Гвардиолы – на третьем месте, только вместо «Вильярреала», который тогда обошел команду Райкаарда на десять пунктов, окажется «Атлетико». А «Реал» с Клоппом создаст команду, которую смогут гордиться, и эта опасность куда серьезнее, чем возможность отдать Мадриду Неймара.

Конечно, Месси будет топать маленькой ножкой, если друг окажется в лапах «Реала», но настоящей катастрофой станет поражение в войне за Клоппа. У Юргена нет вариантов в Англии, кроме «Ливерпуля». Ему глупо идти в «Баварию». Скучновато возглавлять «Ювентус», ведь может не застать Роналду. А вот «Барселона», если начать работу в 2020 году или на год позже, может быть интересным проектом. Особенно если к Месси добавить Мбаппе, потратив деньги от продаж Коутиньо, Дембеле и компании. Сильные клубы должны думать наперед, и Перес умен, если мечтает о Клоппе, а не довольствуется Моуриньо. А Бартомеу подпишет себе как менеджеру приговор, если довольствуется после Вальверде наставником, которого Месси сожрет с потрохами за счет авторитета.

В сборной Аргентины никогда не работал Симеоне – единственный аргентинец, который мог бы справиться с Лионелем и создать команду чемпионов Южной Америки для начала. А в «Барселоне», кроме Гвардиолы, никто не справлялся с Месси. Даже Энрике ссорился, ломал форварда под себя, но не выдержал и ушел. Если не добавить в уравнение великого мастера располагать к себе людей – Клоппа, причем не важно, еще в эпоху Месси, или сразу без нее, шансы каталонцев остаться самой яркой звездой футбольного небосвода резко упадут. Какой Куман, если его обыграл Сантуш, который сам проиграл через пару месяцев молодому Шевченко?

«Барселона» - великий идейный и сложный клуб, для него в мире существует два правильных наставника. Хосепу не интересно, а Клоппа можно заинтересовать. «Реал» - корпорация, а Юрген предпочитает семьи, пускай и проблемные. Потеряют шанс заполучить немца – можем увидеть новые пять лет без чемпионства «Барселоны», как на рубеже веков, еще и с привычными неудачами в Лиге чемпионов. Нужна тактическая перезагрузка, а под нее необходим особенный тренер.