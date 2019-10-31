«Ювентус» вырвал победу у «Дженоа». Судья показал 3 красные карточки

В матче 10-го тура Серии А «Ювентус» в концовке одолел «Дженоа». Туринцы продолжают лидерство в таблице, генуэзцы на 17-й строчке.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Дженоа» 2:1 (1:1)
Голы: Бонуччи 36, Криштиану Роналду 90+5 (пенальти) - Куаме 41
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Сандро, Хедира (Рабьо 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи 61), Бернардески (Дуглас Коста 79), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Дженоа»: Раду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Пандев (Гюмюш 68), Agudelo Ardila (Радованович 84), Куаме (Санабрия 81), Пинамонти
Главный тренер: Мотта Тиаго.
Предупреждения: Кассата 4, Бентанкур 28, Ругани 38, Кассата 51, Пандев 56, Рабьо 76, Рабьо 87, Бонуччи 89
Удаления: Кассата 51, Маркетти 61, Рабьо 87
В прошлом матче «Юве» не смог одолеть «Лечче».
Недавно Ливерпуль спасся от ничьи с ТТх с помощью пенальти, который многие назвали не совсем чистым.
А сейчас ты сидишь тут и пытаешься найти соринку в чужом глазу!
Недавно Ливерпуль спасся от ничьи с ТТх с помощью пенальти, который многие назвали не совсем чистым.
А сейчас ты сидишь тут и пытаешься найти соринку в чужом глазу!
Даже сквозера ТТХ обыгрывают, а твой мешок петушки топтали. Аха-ха)
Даже сквозера ТТХ обыгрывают, а твой мешок петушки топтали. Аха-ха)
Всех Ювентини- с победой!
Всех Ювентини- с победой!
Каталония вся радужная, как флаги, так и команда, опущенная на гейфилде. Аха-ха)
Каталония вся радужная, как флаги, так и команда, опущенная на гейфилде. Аха-ха)