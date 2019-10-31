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«Ювентус» вырвал победу у «Дженоа». Судья показал 3 красные карточки

сегодня, 00:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

В матче 10-го тура Серии А «Ювентус» в концовке одолел «Дженоа». Туринцы продолжают лидерство в таблице, генуэзцы на 17-й строчке.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Дженоа» 2:1 (1:1)
Голы: Бонуччи 36, Криштиану Роналду 90+5 (пенальти) - Куаме 41

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Сандро, Хедира (Рабьо 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи 61), Бернардески (Дуглас Коста 79), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Дженоа»: Раду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Пандев (Гюмюш 68), Agudelo Ardila (Радованович 84), Куаме (Санабрия 81), Пинамонти
Главный тренер: Мотта Тиаго.

Предупреждения: Кассата 4, Бентанкур 28, Ругани 38, Кассата 51, Пандев 56, Рабьо 76, Рабьо 87, Бонуччи 89

Удаления: Кассата 51, Маркетти 61, Рабьо 87

В прошлом матче «Юве» не смог одолеть «Лечче».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 861
сегодня в 01:19
Интересно, Жека 10 и донья придут меня поздравить? Или за барсиковыми аккаунтами прятаться будут? Аха-ха)
Валерон
Валерон
   354 / 861
сегодня в 01:19
Кабинету если бы надо было и на 35 добавленной минуте поставили бы пенальти в их пользу.
allemz
allemz
   33 / 861
сегодня в 01:18
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       8 / 861
    сегодня в 01:17
      Valerii
      Valerii ответил Gelious
         437 / 861
      сегодня в 01:17
      Я не только не фанат Ювентуса, но в целом за Италией. Но разве пенальти не было? Я понимаю, что всегда приятно раздуть и поорать, но вроде ж и правда был пенальти.
      жиртрес, а че не говоришь про пенальти в ворота юве на последних секундах за отмашку ?
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил NGYCR7
         41 / 861
      сегодня в 01:17
      О Боги чо ты пишешь,две удаление и левая пенька на 95 минуте о многом говорит.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил h8you
         52 / 861
      сегодня в 01:17
      Подрывом пятых точек удовлетворен полностью,можно идти спать
      Князь перелогинься ахахахах палевоооо
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         8 / 861
      сегодня в 01:17
        Smoker84
        Smoker84
        сегодня в 01:16
        Верните Аллегри... сарри ниочем
        dino-hsv
        dino-hsv ответил allemz
           46 / 861
        сегодня в 01:16
        Оуу, камон, столько бомбящих точек, продолжайте, гоббы, я стараюсь))
        всё, хватит. там за первым полосатым, прибежавшим на ветку, скоро неотложка приедет. побереги его сердце, а то надрывается бедный :)
        h8you
        h8you ответил Князь сажал врагов на посох
           236 / 861
        сегодня в 01:16
        А разве гоббы бомбят? Мы на первом месте, в отличие от голубого мешка. Аха-ха) Даже сквозера ТТХ обыгрывают, а твой мешок петушки топтали. Аха-ха)
        состав на миллиард)))а в этом сезоне будут с нулем титулов
        NGYCR7
        NGYCR7 ответил fanliverpoolfan 2
           62 / 861
        сегодня в 01:16
        Не удивлюсь если завтра увижу заголовок,Ювентус отправлен в серию Б за кабинетство.
        Если честно, то я тебя не пойму.

        Недавно Ливерпуль спасся от ничьи с ТТх с помощью пенальти, который многие назвали не совсем чистым.

        А сейчас ты сидишь тут и пытаешься найти соринку в чужом глазу!
        h8you
        h8you ответил Gelious
           236 / 861
        сегодня в 01:16
        А, он из сектантов? Тогда это многое объясняет. Хотя может это трололо такое.
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил allemz
             8 / 861
          сегодня в 01:15
          Оуу, камон, столько бомбящих точек, продолжайте, гоббы, я стараюсь))
          А разве гоббы бомбят? Мы на первом месте, в отличие от голубого мешка. Аха-ха)
          Даже сквозера ТТХ обыгрывают, а твой мешок петушки топтали. Аха-ха)
          BagioR
          BagioR
             685 / 861
          сегодня в 01:15
          Саррибол мне нравится все меньше и меньше.
          Всех Ювентини- с победой!
          Gelious
          Gelious ответил h8you
             165 / 861
          сегодня в 01:14
          да это местный к
            h8you
            h8you
               236 / 861
            сегодня в 01:14
            Подрывом пятых точек удовлетворен полностью,можно идти спать
            allemz
            allemz
               33 / 861
            сегодня в 01:14
            Оуу, камон, столько бомбящих точек, продолжайте, гоббы, я стараюсь))
            Gelious
            Gelious ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
               165 / 861
            сегодня в 01:13
            Роналдо реально нырнул. Атлет мог бы устоять на ногах, после такого прикосновения. 3. так исполнять??
            Мог бы устоять - это не отменяет наличие нарушения и наказания за него. И если называть нырком то, что человек не старается изо всех сил устоять, то в современном футболе просто всех поголовно придется наказывать.
            Charismatic
            Charismatic ответил Князь сажал врагов на посох
               352 / 861
            сегодня в 01:13
            По-твоему болелы Челси и ПСЖ адепты радужного? Аха-ха) Каталония вся радужная, как флаги, так и команда, опущенная на гейфилде. Аха-ха)
              h8you
              h8you ответил Gelious
                 236 / 861
              сегодня в 01:13
              Я не только не фанат Ювентуса, но в целом за Италией. Но разве пенальти не было? Я понимаю, что всегда приятно раздуть и поорать, но вроде ж и правда был пенальти.
                Steven Gerrard 008
                Steven Gerrard 008
                   87 / 861
                сегодня в 01:13
                В первый раз за подобное их отправили в 4ердив. Второй раз надо рас4ормировать, а все награды и трофеи раздать честным командам- Лечче, Дженоа, Аталанта, Сассуоло...)))
                h8you
                h8you ответил Тео Джонс
                   236 / 861
                сегодня в 01:12
                Так судейка знал, что в конце сможет поставить пенку после любого нырка дельфина, если бы не ВАР засчитал бы и левый гол, так еще проще ахах)
                а те и пенальти левый...ну ясно
                Князь сажал врагов на посох
                Князь сажал врагов на посох ответил Charismatic
                   8 / 861
                сегодня в 01:12
                Кроме адептов радужного никто не помнит выдуманных историй))
                  Gelious
                  Gelious ответил allemz
                     165 / 861
                  сегодня в 01:12
                  Ой, божечки, ахахаха, гоббы ну пощадите, не могу я ржать без остановки, 2 удаления + пенка на 90+5, в кабинетах сорвали джекпот, казна опустела, следующее ТО снова пройдет под эгидой свободных агентов!)) Ну Ювентус точно-точно ниразу не кабинет, ахах Вы сделали мой день!)
                  Я не только не фанат Ювентуса, но в целом за Италией. Но разве пенальти не было? Я понимаю, что всегда приятно раздуть и поорать, но вроде ж и правда был пенальти.
                  h8you
                  h8you ответил Князь сажал врагов на посох
                     236 / 861
                  сегодня в 01:12
                  КАк тебе Ругани? Это просто ужас, говорят мелан им интересуется, нужно впаривать пока не поздно. Был очень перспективным, оказался дегенеративным)
                  Ругани это слабейший защитник на моей памяти...толкнуть бы его в какой голубой мешок вроде манчестера за млн 30
                  Тео Джонс
                  Тео Джонс ответил h8you
                     52 / 861
                  сегодня в 01:12
                  ну следуя твоей логике,если бы Ювентусу помогали,то не удаляли бы игрока ЮВе,тк они атаковали и нужна была победа
                  Так судейка знал, что в конце сможет поставить пенку после любого нырка дельфина, если бы не ВАР засчитал бы и левый гол, так еще проще ахах)
                  h8you
                  h8you
                     236 / 861
                  сегодня в 01:11
                    h8you
                    h8you ответил fanliverpoolfan 2
                       236 / 861
                    сегодня в 01:11
                    Не удивлюсь если завтра увижу заголовок,Ювентус отправлен в серию Б за кабинетство.
                    после скоминовцев только если
                    fanliverpoolfan 2
                    fanliverpoolfan 2 ответил allemz
                       41 / 861
                    сегодня в 01:11
                    Радуешь иногда
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