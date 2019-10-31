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«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» в Кубке Лиги. Рэшфорд оформиль дубль

сегодня, 00:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед08.02.2020 в 18:00 Не начался

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Челси».  Соперник МЮ в четвертьфинале Кубка английской лиги станет известен по результатам жеребьёвки, которая состоится 31 октября.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 1:2 (0:1)
Голы: Батшуайи 61 - Рэшфорд 25 (пенальти), Рэшфорд 73

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо, Гилмор (Маунт 70), Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам 78), Пулишич (Педро 70)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Линделеф (Марсьяль 66), Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, МакТоминэй, Фред, Уилльямс, Лингард (Перейра 67), Джеймс, Рэшфорд (Янг 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: МакТоминэй 11, Батшуайи 18, Фред 83, Ковачич 90

В первенстве Англии «манкунианцы» возвращаются на верхушку таблицы. Свой прошлый матч в Премьер-Лиге МЮ завершил победой над «Норвичем».

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Все комментарии
dark_Akex
dark_Akex ответил h8you
   518 / 861
сегодня в 01:17
ты о чем?ты болеешь за первый мешок в истории мирового футбола,который купил русский вор
Я в печали. Спасибо что просвятил.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   41 / 861
сегодня в 01:16
    Горец М Сефербеков
    Горец М Сефербеков ответил dark_Akex
    сегодня в 01:16
    Это были сезоны не с теми тренерами не с теми игроками увы...
    h8you
    h8you ответил dark_Akex
       236 / 861
    сегодня в 01:15
    Так это в соседней теме.
    ты о чем?ты болеешь за первый мешок в истории мирового футбола,который купил русский вор
    Горец М Сефербеков
    Горец М Сефербеков ответил Сантус
    сегодня в 01:14
    Билеты пока что мы уже для Лэмпарда купили как бы и уже дважды так что расслабьтесь ))) едем дальше )
    Медив
    Медив ответил Заратустра
       63 / 861
    сегодня в 01:13
    Мертвый, но 2 победы над чукотским проектом при этом. Одна из них разгромная. Осознаёшь насколько донное твоё синее днище в таком случае?
    Удачи в Лиге Европе, постарайтесь в следующий раз попасть в рамку ворот Астаны...или с кем вы там играете
    dark_Akex
    dark_Akex ответил h8you
       518 / 861
    сегодня в 01:13
    нормально мешок опустили
    Так это в соседней теме.
    Заратустра
    Заратустра ответил Медив
       65 / 861
    сегодня в 01:11
      sihafazatron
      sihafazatron
         26 / 861
      сегодня в 01:10
      Мю дали пенальти?-неожиданно) а ещё больше удивило, что они его забили))
      Хорошо бы дерби посмотреть в следующей стадии)
      h8you
      h8you
         236 / 861
      сегодня в 01:10
      нормально мешок опустили
      Сантус
      Сантус ответил dark_Akex
         101 / 861
      сегодня в 01:10
      Сколько раз я это уже слышал, который сезон... Удачи.
      Завтра они влетят какому то Норвичу и будут покупать билеты Сульшеру...)
      Виталик ManUtd Rus
      Виталик ManUtd Rus
         662 / 861
      сегодня в 01:09
      Приятная победа ! Рэшфорд года три в матчах лупил по воробьям со штрафных , чтобы забить , наконец , такой шедевр )))
      da da da
      da da da
         286 / 861
      сегодня в 01:08
      у Сити очередной трофей вырисовывается,лучший клуб в истории острова однозначно.
      Mangur
      Mangur
         539 / 861
      сегодня в 01:08
      Без комментариев
      dark_Akex
      dark_Akex ответил Горец М Сефербеков
         518 / 861
      сегодня в 01:07
      Манчестер возвращается господа!!! Терпения,чуточку терпения!!! )))))) Ай да красава Сульшер )))) представьте что еще будет когда опытного забивного форварда возьмем зимой!!! Вперед дьяволы!)))
      Сколько раз я это уже слышал, который сезон... Удачи.
      Медив
      Медив ответил Заратустра
         63 / 861
      сегодня в 01:06
      Даже такой мёртвый МЮ сильнее чукотского мешка. Не плачь.
      В одном ты прав, МЮ мертвый. Все еще любимчик судей, но мертвый. Ни одного момента с игры... Это жесть.
      Сантус
      Сантус
         101 / 861
      сегодня в 01:04
      Я увидел зубастый молодняк в защите(Рэшфорд само собой) у манков,но молодняк Челси меркнет.Увы.Всё профессионально,ничего личного.Юнцы МЮ бились за основу,у Синих отбывали номер.Всё закономерно...
      Заратустра
      Заратустра ответил Медив
         65 / 861
      сегодня в 01:04
      Даже такой мёртвый МЮ сильнее чукотского мешка. Не плачь.
      Горец М Сефербеков
      Горец М Сефербеков ответил dark_Akex
      сегодня в 01:04
      Манчестер возвращается господа!!! Терпения,чуточку терпения!!! )))))) Ай да красава Сульшер )))) представьте что еще будет когда опытного забивного форварда возьмем зимой!!! Вперед дьяволы!)))
      Carradona
      Carradona
         378 / 861
      сегодня в 01:02
      По составу видно, кто на что в этом сезоне рассчитывает. Только на внутренние кубки надежда.
      Медив
      Медив ответил Заратустра
         63 / 861
      сегодня в 01:02
      Второй раз в сезоне опрокинули пенсов. Молодцы.
      Угу, давили всю игру Поздравляю, команда у МЮ сейчас хоть ЛЧ бери
      Ice van Reed
      Ice van Reed
         78 / 861
      сегодня в 01:02
      В ночь Дьявола, Красные Дьяволы , не могли проиграть!!! С победой всех болельщиков Манчестер Юнайтед!!!
      Strikers188
      Strikers188
         195 / 861
      сегодня в 01:01
      ай да Сульшер, ну что за тренер то а?? гениальный тактик
      dimagas2
      dimagas2
         56 / 861
      сегодня в 01:01
      МЮ идет дальше,удачи им там.Игра не сказать что уж была интересная,но можно сказать то что обе команды играли на победу.
      Заратустра
      Заратустра
         65 / 861
      сегодня в 01:01
      Второй раз в сезоне опрокинули пенсов. Молодцы.
      Медив
      Медив
         63 / 861
      сегодня в 01:01
      ГГ. Рису побольше времени на поле, МЮ поменьше пенок... Но в остальном с победой соперников, удачи и все такое. Влетать Манчестеру Челси на фарт... Главное чуть разгрузили себе календарь на зиму, ибо ну его нафиг
      dark_Akex
      dark_Akex
         518 / 861
      сегодня в 00:59
      Не получилось, фиг с ним. Для МЮ этот кубок всё в этом сезоне.
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