«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» в Кубке Лиги. Рэшфорд оформиль дубль

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Челси». Соперник МЮ в четвертьфинале Кубка английской лиги станет известен по результатам жеребьёвки, которая состоится 31 октября.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 1:2 (0:1)
Голы: Батшуайи 61 - Рэшфорд 25 (пенальти), Рэшфорд 73
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо, Гилмор (Маунт 70), Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам 78), Пулишич (Педро 70)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Линделеф (Марсьяль 66), Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, МакТоминэй, Фред, Уилльямс, Лингард (Перейра 67), Джеймс, Рэшфорд (Янг 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: МакТоминэй 11, Батшуайи 18, Фред 83, Ковачич 90
В первенстве Англии «манкунианцы» возвращаются на верхушку таблицы. Свой прошлый матч в Премьер-Лиге МЮ завершил победой над «Норвичем».
Хорошо бы дерби посмотреть в следующей стадии)
Хорошо бы дерби посмотреть в следующей стадии)