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Фонсека: «„Рома“ вышла на матч с „Наполи“ с правильным настроем»

сегодня, 20:30
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Наполи» в игре 11-го тура Серии А:

Нам противостояла хорошая команда. Футболисты «Ромы» вышли на поле с правильным настроем, контролируя мяч.

Мы сразу забили, но, к сожалению, не реализовали пенальти. «Наполи» отреагировал на это. Однако мы успокоили игру во втором тайме и отлично его провели.

Наши игроки понимают, что мы сильнее, когда играем на команду. Например, Джеко не забил, но старался отбирать мяч. У нас много травмированных в данный момент. Футболисты поняли, что нужно бороться и бежать лучше, чем делали это ранее.

Не буду говорить про турнирное положение «Ромы». Мы еще ничего не сделали, поэтому лучше давайте подумаем о следующем матче. 

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
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сегодня в 21:00
Неплохо работает Фонсека.
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