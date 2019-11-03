Фавр о победе над «Вольфсбургом»: «Остаток дня проведу с бокалом вина»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу в матче 10-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». 2 ноября наставнику исполнилось 62 года.

Это был сложный матч. Первый тайм вышел тяжелым. Во втором тайме мы играли лучше и были быстрее между линиями, с малым количеством касаний и с правильным движением. У нас было много возможностей забить гол, некоторые из них мы упустили. Но все-таки я очень доволен счетом 3:0, тем более что и у «Вольфсбурга» было несколько шансов во втором тайме.

Что с Ройсом? Не могу вам четко ответить на этот вопрос. На данный момент мы еще не знаем точно, в чем проблема. Он получил ушиб и не смог продолжить игру.

Как проведу остаток своего дня рождения? С бокалом красного вина, а потом буду готовиться к игре с «Интером».