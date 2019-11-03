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Фавр о победе над «Вольфсбургом»: «Остаток дня проведу с бокалом вина»

03 ноября 2019, 08:12
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу в матче 10-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». 2 ноября наставнику исполнилось 62 года.

Это был сложный матч. Первый тайм вышел тяжелым. Во втором тайме мы играли лучше и были быстрее между линиями, с малым количеством касаний и с правильным движением. У нас было много возможностей забить гол, некоторые из них мы упустили. Но все-таки я очень доволен счетом 3:0, тем более что и у «Вольфсбурга» было несколько шансов во втором тайме.

Что с Ройсом? Не могу вам четко ответить на этот вопрос. На данный момент мы еще не знаем точно, в чем проблема. Он получил ушиб и не смог продолжить игру.

Как проведу остаток своего дня рождения? С бокалом красного вина, а потом буду готовиться к игре с «Интером».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   207 / 946
03 ноября в 13:52
А не рановато-ли? Что-то я не заметил никакой работы над ошибками. Стабильности не хватает. Выигрываем первый тайм - проваливаем второй. Да, вчера прибавили во втором тайме, но всё равно - провалили первый. Ошибки в обороне те же. Медленная игра в середине - та же. Или ты думаешь, что Интер с Баварией можно обыграть вот так, нормально играя минут 10-15?
Но ладно уж, ради ДР - можно капельку.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 09:34
Неожиданно легко победили.
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 09:21
Хорошее занятие с бокалом особенно хорошего вина.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
03 ноября в 08:35
Победа, это главное.
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