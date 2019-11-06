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Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»

06 ноября 2019, 05:17
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после домашней ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию. При этом сообщается, что игроки «Наполи» отказались возвращаться на тренировочную базу.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис в начале недели принял решение закрыть команду на тренировочной базе. Однако, как утверждают СМИ, после матча игроки разъехались по своим домам. При этом не уточняется, было ли решение отпустить команду согласовано с главой «Наполи» либо являлось исключительно инициативой Анчелотти.

В любом случае «адзурри» придётся заплатить штраф УЕФА за неявку тренера на пресс-конференцию.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
06 ноября в 11:38
Похоже недотянет Анчелотти до лета.
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 11:01
Ничего страшного не случилось: все равно выйдут из группы.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 05:21
Позорно стало.
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