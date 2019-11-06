Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»

06 ноября 2019, 05:17

Главный тренер «Наполи» после домашней ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию. При этом сообщается, что игроки «Наполи» отказались возвращаться на тренировочную базу.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис в начале недели принял решение закрыть команду на тренировочной базе. Однако, как утверждают СМИ , после матча игроки разъехались по своим домам. При этом не уточняется, было ли решение отпустить команду согласовано с главой «Наполи» либо являлось исключительно инициативой Анчелотти.