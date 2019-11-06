Актер Баринов: «Сарри был озабочен во время матча с „Локо“ в Турине»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» против «Ювентуса» в четвертом туре группового раунда ЛЧ . В частности, он заявил, что наставник туринцев был озабочен во время домашней встречи с москвичами.

Сарри ждет более открытой игры «Локомотива»? Есть басня – «Волк на псарне». Там есть строчка: «Ты брат – сер, а я брат – сед». Так что он может дурить как угодно. У нас тоже не дураки сидят. Сарри был озабочен в Турине. Это было видно, когда он бегал со своей сигаретой, и что у него было с лицом. А какая у них была радость, когда они выиграли. Ничего сверхъестественного «Ювентус» не показал, но кто знает, что еще у них есть в загашнике.