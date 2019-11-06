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Актер Баринов: «Сарри был озабочен во время матча с „Локо“ в Турине»

06 ноября 2019, 15:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» против «Ювентуса» в четвертом туре группового раунда ЛЧ. В частности, он заявил, что наставник туринцев Маурицио Сарри был озабочен во время домашней встречи с москвичами.

Сарри ждет более открытой игры «Локомотива»? Есть басня – «Волк на псарне». Там есть строчка: «Ты брат – сер, а я брат – сед». Так что он может дурить как угодно. У нас тоже не дураки сидят. Сарри был озабочен в Турине. Это было видно, когда он бегал со своей сигаретой, и что у него было с лицом. А какая у них была радость, когда они выиграли. Ничего сверхъестественного «Ювентус» не показал, но кто знает, что еще у них есть в загашнике. 

Напомним, накануне главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом».

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FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 16:01
Как бы актёру после матча не пришлось декламировать другую басню. Ну например, "Мартышка к старости слаба глазами стала" )
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 16:00
Чё и у Локо есть актёры?
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