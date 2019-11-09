Ларссон прокомментировал спорный момент с падением в штрафной «Крыльев»

Форвард «Спартака» прокомментировал спорный момент в первом тайме матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». В этом эпизоде судья не назначил пенальти после падения Ларссона в штрафной площади соперников.

Там был пенальти. Я почувствовал касание – парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал ВАР... Но это футбол, такое бывает. Самое главное – мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент.