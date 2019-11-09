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Ларссон прокомментировал спорный момент с падением в штрафной «Крыльев»

вчера, 23:02
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный момент в первом тайме матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». В этом эпизоде судья не назначил пенальти после падения Ларссона в штрафной площади соперников.

Там был пенальти. Я почувствовал касание – парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал ВАР... Но это футбол, такое бывает. Самое главное – мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент.  

Отметим, что ранее победу над «Крыльями» прокомментировал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   65 / 939
сегодня в 00:19
Крылья продажная команда.
Т34
Т34
   24 / 939
вчера в 23:42
Как только арбитры берут в рот свисток, сразу забывают про совесть.
ошалевший
ошалевший
   129 / 939
вчера в 23:33
дзюба от ветра падает и сразу на точку,а тут чистый пндель с варом не поставили
ABir
ABir
   186 / 939
вчера в 23:12
Пенальти был однозначный, но Ларсен молодец, что не стал конючить, играть и доказывать своё превосходство в следующих эпизодах - задача игрока. А этот эпизод на совести арбитра
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