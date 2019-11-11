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Бекао: «Оставил 50-й номер в Европе, потому что провел крутой сезон в ЦСКА»

вчера, 20:09

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао, ранее выступавший за ЦСКА, поделился воспоминаниями об игре за армейцев.

Я ношу футболку с 50-м номером в Европе. Сохранил его в „Удинезе“ лишь по одной причине - я провел крутой сезон с этим номером в ЦСКА

Это было очень классное чувство — иметь возможность играть в Лиге чемпионов. Это что-то вроде исполнения детской мечты. Никогда не думал, что смогу сыграть в этом турнире. Мне представилась возможность сыграть с „Реалом“, который мы дважды победили. Это было удивительно. К сожалению, мы не прошли дальше, но это был урок на будущее. В конце концов, считаю, что мы проделали хорошую работу. Надеюсь, когда-нибудь снова смогу играть в Лиге чемпионов.

Бекао перешел в «Удинезе» этим летом за 1,5 млн евро. 

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   234 / 933
вчера в 22:54
Защитник был хороший...злой,цепкий,быстрый... Но человек,как оказалось, с гнильцой...Живи как хочешь.а для нас ты умер..
pam06
pam06 ответил Ваня лучший
   12 / 933
вчера в 22:02
Арендное соглашение не устанавливает сумму контракта после выкупа игрока. Эта сумма прописывается в контракте. Он соглашался на одну сумму, а при подписании контракта увеличил. ЕЛГ сразу разговор прекратил. Судя по всему его агенты заранее с Удинезе все обговорили.
Теперь уже не важно. Сам решил иль подсказал кто - пусть сидит, дороже от этого не станет. Свято место пусто не бывает... Тем паче что свои и достаточно перспективные подпирают.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pam06
   20 / 933
вчера в 21:57
Арендное соглашение не устанавливает сумму контракта после выкупа игрока. Эта сумма прописывается в контракте. Он соглашался на одну сумму, а при подписании контракта увеличил. ЕЛГ сразу разговор прекратил. Судя по всему его агенты заранее с Удинезе все обговорили.
pam06
pam06 ответил Ваня лучший
   12 / 933
вчера в 21:54
Немного не так. С клубом вопрос был решён. Сам Бекао стал требовать контракт, значит ельно больше того, что был обговорен. Гинер этого не любит и послал его
А это не намудрили с арендным соглашением? Такие вещи прописывать нужно, а не на словах договариваться. Ну теперь таких ошибок не допустят. Ну а по нему в ЦСКА вряд ли еще увидим. Впрочем своих нужно готовить, тем более есть из кого.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pam06
   20 / 933
вчера в 21:48
Немного не так. С клубом вопрос был решён. Сам Бекао стал требовать контракт, значит ельно больше того, что был обговорен. Гинер этого не любит и послал его
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 933
вчера в 21:29
Пока этот "счастливый" номер не очень то помогает.
Великолепный
Великолепный
   123 / 933
вчера в 21:19
Две победы над Реалом Бекао ещё будет рассказывать своим детям а потом внукам.
pam06
pam06 ответил Дед за ЦСКА
   12 / 933
вчера в 21:18
Есть вероятность вернуться в ЦСКА зимой. Хватит сидеть на лавке в Удинезе
Да, намудрили в свое время с арендным соглашением, теперь гораздо дороже будет.
красноярец
красноярец
   96 / 933
вчера в 21:09
Ну ты сам выбрал свой путь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 933
вчера в 20:54
В Удинезе Лигу Чемпионов будешь смотреть по телевизору.
VIPded
VIPded
   92 / 933
вчера в 20:49
У ЦСКА были сезоны и покруче. Надеюсь, и ещё будут!
Т34
Т34
   21 / 933
вчера в 20:34
Кинул коней, теперь начинает задумываться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   119 / 933
вчера в 20:30
Есть вероятность вернуться в ЦСКА зимой. Хватит сидеть на лавке в Удинезе
Baggio R.
Baggio R.
   600 / 933
вчера в 20:27
А может потому, что столько лет)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   273 / 933
вчера в 20:20
Молодец!
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