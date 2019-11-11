Бекао: «Оставил 50-й номер в Европе, потому что провел крутой сезон в ЦСКА»

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао, ранее выступавший за ЦСКА , поделился воспоминаниями об игре за армейцев.

Я ношу футболку с 50-м номером в Европе. Сохранил его в „Удинезе“ лишь по одной причине - я провел крутой сезон с этим номером в ЦСКА .

Это было очень классное чувство — иметь возможность играть в Лиге чемпионов. Это что-то вроде исполнения детской мечты. Никогда не думал, что смогу сыграть в этом турнире. Мне представилась возможность сыграть с „Реалом“, который мы дважды победили. Это было удивительно. К сожалению, мы не прошли дальше, но это был урок на будущее. В конце концов, считаю, что мы проделали хорошую работу. Надеюсь, когда-нибудь снова смогу играть в Лиге чемпионов.