Васильев: «Как потенциальный игрок „Монако“ Кокорин поставил на себе крест»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился своим отношением к истории с попаданием Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию из-за драки. А также вспомнил вечеринку с их участием в Монако. Футболисты в 2016 году в ресторане курили кальян и пили шампанское. В прессе сообщалось, что вечеринка футболистов стоила 250 тысяч евро.
Сожалею, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло по совпадению именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть.
Напомним, что на данный момент Кокорин не может играть за «Зенит», так как РФС не позволил петербуржцам заявить игрока в сентябре.
кони вечно последние в еврокубках,так как там нет судей зависящих от гинера...
напомню: гинер финансовый директор рфс (как такое возможно,что бы зарплата и премиальные зависили от владельца одного из клубов рфс ?!?)...
кони вечно последние в еврокубках,так как там нет судей зависящих от гинера...
напомню: гинер финансовый директор рфс (как такое возможно,что бы зарплата и премиальные зависили от владельца одного из клубов рфс ?!?)...
Конечно не глупец, ведь там играть нужно - доказывать свою состоятельность ежедневно, ежечасно.... А здесь играешь, в запасе или просто сидишь - деньга капает, точнее рекой течет...)
Конечно не глупец, ведь там играть нужно - доказывать свою состоятельность ежедневно, ежечасно.... А здесь играешь, в запасе или просто сидишь - деньга капает, точнее рекой течет...)
РС. но спасибо за доброе слово.
РС. но спасибо за доброе слово.
Уходить из команды Чемпиона ...участницы ЛЧ...самой большой страны Мира - в 15-ю команду французского чемпа.....)))......он может и хулиганистый парень....но не глупец......))
Уходить из команды Чемпиона ...участницы ЛЧ...самой большой страны Мира - в 15-ю команду французского чемпа.....)))......он может и хулиганистый парень....но не глупец......))