Васильев: «Как потенциальный игрок „Монако“ Кокорин поставил на себе крест»

вчера, 21:09

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился своим отношением к истории с попаданием и в колонию из-за драки. А также вспомнил вечеринку с их участием в Монако. Футболисты в 2016 году в ресторане курили кальян и пили шампанское. В прессе сообщалось, что вечеринка футболистов стоила 250 тысяч евро.

Сожалею, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло по совпадению именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть.