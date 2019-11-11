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Васильев: «Как потенциальный игрок „Монако“ Кокорин поставил на себе крест»

вчера, 21:09

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился своим отношением к истории с попаданием Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию из-за драки. А также вспомнил вечеринку с их участием в Монако. Футболисты в 2016 году в ресторане курили кальян и пили шампанское. В прессе сообщалось, что вечеринка футболистов стоила 250 тысяч евро.

Сожалею, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло по совпадению именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть.

Напомним, что на данный момент Кокорин не может играть за «Зенит», так как РФС не позволил петербуржцам заявить игрока в сентябре.

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Все комментарии
time out
time out
   43 / 933
вчера в 23:05
У Кокоши место забито в зените. Лазурная ОПГ. Он там свой в доску.
Питер рулит
Питер рулит ответил Ваня лучший
   840 / 933
вчера в 23:02
Как всегда в ходу своеобразная логика. Во первых Монако сейчас на 11 месте и отстаёт от зоны ЛЧ всего на 3 очка. Во вторых Монако это клуб, воспитавши й Мбапе, Лемара и многих молодых, играющих в топ клубах Европы. Я не нашёл ни одной фамилии воспитанников Зенита даже в клубах Австрии, Бельгии, или венгрии. Это по поводу оценки клубов. В Европе очень заботятся об имидже клуба и такого типа как Кокорин близко бы не подпустили к команде. Но в Зените брезгливость не котируется. Так что Васильев прав, хотя и высказался дипломатично.
    Nikola45
    Nikola45
       79 / 933
    вчера в 22:49
    Котируется Ванятка! )) К купленным ТП Жени Гинера ))
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 933
    вчера в 22:39
    Васильев уже сам эксом стал
    grazie100
    grazie100
       500 / 933
    вчера в 22:18
    Это Васильев выложил кино из Монако или его 6 , вот кому должены Мамаев и Кокорин сказать большое спасибо и думаю Гимн России там не так просто оказался.....казалось откуда он в кабаке??? . Отказались играть в Монако вот и прилетело вместе с ягимном и шампанским. Подстроено было для 100% прказа в России и провала на чемпионате...Даже детям понятно кто и зачем подставу эту разыграл.....
    pam06
    pam06 ответил Jeck Denielse
       12 / 933
    вчера в 22:09
    Да нужен этот "Монако" Кокорину как рыбе зонтик.... Уходить из команды Чемпиона ...участницы ЛЧ...самой большой страны Мира - в 15-ю команду французского чемпа.....)))......он может и хулиганистый парень....но не глупец......))
    Сарказм услышан))
    Конечно не глупец, ведь там играть нужно - доказывать свою состоятельность ежедневно, ежечасно.... А здесь играешь, в запасе или просто сидишь - деньга капает, точнее рекой течет...)
    starche
    starche
       376 / 933
    вчера в 22:01
    Чушь какая-то.
    VIPded
    VIPded
       92 / 933
    вчера в 21:54
    Ночные клубешники Сочи ждут Кокошу!)))
    iri13
    iri13
       588 / 933
    вчера в 21:51
    Вот те на..так мы и узнали, кто такой Вадим Васильев))))
    РС. но спасибо за доброе слово.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       20 / 933
    вчера в 21:43
    Как всегда в ходу своеобразная логика. Во первых Монако сейчас на 11 месте и отстаёт от зоны ЛЧ всего на 3 очка. Во вторых Монако это клуб, воспитавши й Мбапе, Лемара и многих молодых, играющих в топ клубах Европы. Я не нашёл ни одной фамилии воспитанников Зенита даже в клубах Австрии, Бельгии, или венгрии. Это по поводу оценки клубов. В Европе очень заботятся об имидже клуба и такого типа как Кокорин близко бы не подпустили к команде. Но в Зените брезгливость не котируется. Так что Васильев прав, хотя и высказался дипломатично.
    ДАША Д
    ДАША Д
       267 / 933
    вчера в 21:30
    Ну и фиг с ним.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       22 / 933
    вчера в 21:30
    Да нужен этот "Монако" Кокорину как рыбе зонтик....

    Уходить из команды Чемпиона ...участницы ЛЧ...самой большой страны Мира - в 15-ю команду французского чемпа.....)))......он может и хулиганистый парень....но не глупец......))
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       66 / 933
    вчера в 21:15
    В газпроекте этому уголовнику самое место.
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