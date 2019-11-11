Марез: «Гвардиола – победитель. Его работа заточена под наш прогресс»

Полузащитник «Манчестер Сити» порассуждал о работе главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы.

То, что происходит в раздевалке большого клуба – это другая реальность. Ты должен сражаться за свое место без остановки. Потому что знаешь, что если не выполняешь хорошо свою работу, то кто-то другой будет играть вместо тебя. Недостаточно хорошо отыграть лишь один матч, нужно постоянно играть на таком уровне.

Гвардиола очень прост в общении. Он победитель. Его работа заточена под наш прогресс. Он растолковывает все от А до Я, чтобы нам было проще в матчах. Он постоянно сосредоточен на игре.

Мне нравятся наши собрания команды с тренером. Вместе интересно разбирать видео, потому что в это время ты продолжаешь учиться.