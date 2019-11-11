ГлавнаяНовости

Марез: «Гвардиола – победитель. Его работа заточена под наш прогресс»

вчера, 22:57

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез порассуждал о работе главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы

То, что происходит в раздевалке большого клуба – это другая реальность. Ты должен сражаться за свое место без остановки. Потому что знаешь, что если не выполняешь хорошо свою работу, то кто-то другой будет играть вместо тебя. Недостаточно хорошо отыграть лишь один матч, нужно постоянно играть на таком уровне.

Гвардиола очень прост в общении. Он победитель. Его работа заточена под наш прогресс. Он растолковывает все от А до Я, чтобы нам было проще в матчах. Он постоянно сосредоточен на игре.

Мне нравятся наши собрания команды с тренером. Вместе интересно разбирать видео, потому что в это время ты продолжаешь учиться.

Также недавно Рияд рассказал, кого из игроков «Ман Сити» взял бы на необитаемый остров. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Щесны поддержал Роналду
Сегодня, 00:48 Комментарии10
Гюндоган: «Ни у кого нет стольких качеств, как у Месси»
Сегодня, 00:35 Комментарии3
Президент «Атлетико»: «Для нас не проблема сыграть в Саудовской Аравии»
Вчера, 23:42 Комментарии2
Манчини: «Я вызову Балотелли в сборную, когда он этого заслужит»
Вчера, 23:15 Комментарии2
Васильев: «Как потенциальный игрок „Монако“ Кокорин поставил на себе крест»
Вчера, 21:09 Комментарии13
Бекао: «Оставил 50-й номер в Европе, потому что провел крутой сезон в ЦСКА»
Вчера, 20:09 Комментарии15
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100