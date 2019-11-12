«Ман Сити» собирается потратить 100 млн евро на зимние трансферы

Сообщается, что «Манчестер Сити» намерен значительно обновить состав в зимнее трансферное окно.
«Горожане» собираются приобрести игроков сразу на несколько позиций, чтобы сократить отставание от «Ливерпуля» в таблице АПЛ. В первую очередь МС будет искать игроков на позиции центрального защитника и центрального полузащитника. На новых футболистов «Манчестер Сити» готов потратить более 100 миллионов евро.
Руководство хочет купить только защитника. Цена на топ-защитников начинается с 60 лямов, поэтому выделили под 100 лямов.
А шлак в лице Днотаменди сразу на помойку без лишних вопросов.
Руководство хочет купить только защитника. Цена на топ-защитников начинается с 60 лямов, поэтому выделили под 100 лямов.
А шлак в лице Днотаменди сразу на помойку без лишних вопросов.