ГлавнаяНовости

«Ман Сити» собирается потратить 100 млн евро на зимние трансферы

сегодня, 11:00

Сообщается, что «Манчестер Сити» намерен значительно обновить состав в зимнее трансферное окно.

«Горожане» собираются приобрести игроков сразу на несколько позиций, чтобы сократить отставание от «Ливерпуля» в таблице АПЛ. В первую очередь МС будет искать игроков на позиции центрального защитника и центрального полузащитника. На новых футболистов «Манчестер Сити» готов потратить более 100 миллионов евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиДжака ищет себе дом в Милане
Сегодня, 14:01 Комментарии3
СлухиЛукас Васкес может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
Сегодня, 13:36 Комментарии1
СлухиДепай может вернуться в АПЛ
Сегодня, 13:01 Комментарии1
«Милан» интересуется форвардами «Наполи» и «Ювентуса»
Сегодня, 12:20 Комментарии1
«Сампдория» и «Кальяри» собираются арендовать капитана «Ромы»
Сегодня, 11:39 Комментарии2
Месси не спешит продлевать контракт с «Барселоной»
Сегодня, 09:58 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь сажал врагов на посох
   360 / 928
сегодня в 14:50
А ничего, что у всех итальянских судьей во главе с Рокки есть виллы и ордена за заслуги перед кабинетом. Ахахаха
allemz
allemz
   24 / 928
сегодня в 13:13
С полузащем утка, ссылаются на игроков, которых Пеп недавно похвалил (Руис и еще кто-то там). И вообще не нужны игроки на эту позицию.

Руководство хочет купить только защитника. Цена на топ-защитников начинается с 60 лямов, поэтому выделили под 100 лямов.
А шлак в лице Днотаменди сразу на помойку без лишних вопросов.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 928
сегодня в 12:47
Пиндосы, владеющие Скаминопулем умнее. Они вкладывают такие же деньги, но в судей. Как показывает практика АПЛ, это надёжнее, аха-ха)
juvenale
juvenale
   89 / 928
сегодня в 12:33
маловато будет ахха
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 928
сегодня в 12:02
Ещё, ещё, может сразу 1млрд и победа в ЛЧ гарантированна?))
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 928
сегодня в 11:19
1 цз нужен и все на этом
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 11:09
прально, а то без 100 млн гениальность пепки встанет под сомнение)0
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 11:04
Пару игроков возьмут не более.
Wolverhampton
Wolverhampton
   514 / 928
сегодня в 11:03
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100