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Сборная России завершила подготовку к матчу с Бельгией

сегодня, 15:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Сборная России завершила подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против национальной команды Бельгии.

Игроки, тренерский штаб и персонал покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт, где их ждет рейс до Санкт-Петербурга.

Отметим, что на матче ожидается аншлаг. Сборные сыграют на «Газпром-Арене», которая вмещает более 62 тысяч человек.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   91 / 866
сегодня в 16:30
Удачи сборной России .
ОВВ 74
ОВВ 74
сегодня в 16:05
Дзюбы не видно,наверное по рюкзакам шустрит )
Zenit_84
Zenit_84
   178 / 866
сегодня в 15:49
Удачи нашим!
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