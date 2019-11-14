Сборная России завершила подготовку к матчу с Бельгией

Сборная России завершила подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Игроки, тренерский штаб и персонал покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт, где их ждет рейс до Санкт-Петербурга.
Выезжаем в аэропорт! 🚌 pic.twitter.com/8OJjcmMnVj— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2019 г.
Командное фото у отеля pic.twitter.com/rtnrBNL22K— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2019 г.
Отметим, что на матче ожидается аншлаг. Сборные сыграют на «Газпром-Арене», которая вмещает более 62 тысяч человек.