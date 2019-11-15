Титов: «Игра против Бельгии для нашей команды – это лакмусовая бумажка»

Экс-полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матча российской сборной против команды Бельгии в матче отбора к Евро-2020.

Игра против Бельгии для нашей команды — это своего рода лакмусовая бумажка. Этим матчем мы подытожим отборочный турнир, потому что наш предстоящий соперник — самая сильная сборная в группе. Жду яркой игры, ведь 60 тысяч болельщиков соберутся на трибунах и будут гнать команду вперед. Надеюсь, это даст нашим игрокам невероятную мотивацию и, в хорошем смысле этого слова, одержимость. Желаю сборной России победы. Хочется увидеть красивый футбол.