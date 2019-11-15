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Титов: «Игра против Бельгии для нашей команды – это лакмусовая бумажка»

сегодня, 08:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча российской сборной против команды Бельгии в матче отбора к Евро-2020.

Игра против Бельгии для нашей команды — это своего рода лакмусовая бумажка. Этим матчем мы подытожим отборочный турнир, потому что наш предстоящий соперник — самая сильная сборная в группе. Жду яркой игры, ведь 60 тысяч болельщиков соберутся на трибунах и будут гнать команду вперед. Надеюсь, это даст нашим игрокам невероятную мотивацию и, в хорошем смысле этого слова, одержимость. Желаю сборной России победы. Хочется увидеть красивый футбол.

Напомним, что сборная России уже прилетела в Санкт-Петербург. Матч состоится на «Газпром-Арене».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Опасный хулиган
   30 / 865
сегодня в 08:53
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       216 / 865
    сегодня в 08:44
    Наконец то приземлят наших, а то уж слишком высокого мнения все о этой дрим-тим)
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       27 / 865
    сегодня в 08:28
    "Желаю сборной России победы."(с)
    Желательно 2:0.
    "- Жених согласен. Родители невесты ... тоже согласны. А вот невеста...
    - Плохо мы воспитываем современную молодёжь. Удивительно несерьёзное отношение к браку!"(с)
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган ответил Project Pandora
       457 / 865
    сегодня в 08:15
    В Питере очень высокая культура боления. Орлов так сказал.
    Project Pandora
    Project Pandora
       253 / 865
    сегодня в 08:11
    Как трибуны "гонят", а "футболисты" играют мы видели в матче с Лейпцигом. Получат от бельгийцев парочку в начале матча и спокойно будут прогуливаться, осматривая крышу и другие прелести Баклан-арены.
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