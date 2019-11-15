Титов: «Игра против Бельгии для нашей команды – это лакмусовая бумажка»

Экс-полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча российской сборной против команды Бельгии в матче отбора к Евро-2020.
Игра против Бельгии для нашей команды — это своего рода лакмусовая бумажка. Этим матчем мы подытожим отборочный турнир, потому что наш предстоящий соперник — самая сильная сборная в группе. Жду яркой игры, ведь 60 тысяч болельщиков соберутся на трибунах и будут гнать команду вперед. Надеюсь, это даст нашим игрокам невероятную мотивацию и, в хорошем смысле этого слова, одержимость. Желаю сборной России победы. Хочется увидеть красивый футбол.
Напомним, что сборная России уже прилетела в Санкт-Петербург. Матч состоится на «Газпром-Арене».
"Журналисты "Фонтанки" сообщили, что в одной из питерских клиник, у мужчины из прямой кишки был извлечён, застрявший огромный искусственный фаллос. Пациент расстроен и просит медперсонал сохранить все в тайне".
"Журналисты "Фонтанки" сообщили, что в одной из питерских клиник, у мужчины из прямой кишки был извлечён, застрявший огромный искусственный фаллос. Пациент расстроен и просит медперсонал сохранить все в тайне".
Желательно 2:0.
"- Жених согласен. Родители невесты ... тоже согласны. А вот невеста...
- Плохо мы воспитываем современную молодёжь. Удивительно несерьёзное отношение к браку!"(с)
Желательно 2:0.
"- Жених согласен. Родители невесты ... тоже согласны. А вот невеста...
- Плохо мы воспитываем современную молодёжь. Удивительно несерьёзное отношение к браку!"(с)