РФС: «Черчесову предложен новый контракт»

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложен новый контракт. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков:
Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича.
Возможно ли совмещение Черчесовым? Уже высказывался на эту тему. Не понимаю, как это физически возможно.
Также в РФС приняли решение сменить главу судейского комитета.
Есть отрезок-Чемпионат Европы.
Дайте его пройти.
Потом предлагайте или нет.
Есть отрезок-Чемпионат Европы.
Дайте его пройти.
Потом предлагайте или нет.