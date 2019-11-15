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РФС: «Черчесову предложен новый контракт»

сегодня, 15:22

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложен новый контракт. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков:

Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича.

Возможно ли совмещение Черчесовым? Уже высказывался на эту тему. Не понимаю, как это физически возможно.

Также в РФС приняли решение сменить главу судейского комитета.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Чaки
   4 / 867
сегодня в 17:21
Деньги не со своего кармана. Получится так получится, делов то.
Ты вспомни как мы позорились с поиском этих денег?? И увольнять надо, а платить нечем!!! Капелло хорошую зарплату себе выбил.
Чaки
Чaки ответил Leha-ha50
сегодня в 17:04
Опять на те же грабли. Ну пусть сыграют на Евро, а там видно будет, а то как с Капелло получится.
Деньги не со своего кармана. Получится так получится, делов то.
ДСА
ДСА
   134 / 867
сегодня в 16:13
После Бельгии надо было предлагать.
drug01
drug01
   66 / 867
сегодня в 15:56
Зря спешить не надо!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   212 / 867
сегодня в 15:50
Любят наши раньше времени деньги дербанить.
Есть отрезок-Чемпионат Европы.
Дайте его пройти.
Потом предлагайте или нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 867
сегодня в 15:25
Опять на те же грабли. Ну пусть сыграют на Евро, а там видно будет, а то как с Капелло получится.
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