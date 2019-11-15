РФС: «Черчесову предложен новый контракт»

Главному тренеру сборной России предложен новый контракт. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков:

Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича.

Возможно ли совмещение Черчесовым? Уже высказывался на эту тему. Не понимаю, как это физически возможно.