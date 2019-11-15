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Ван дер Сар продлил контракт с «Аяксом»

сегодня, 19:40

Пресс-служба «Аякса» объявила о продлении контракта с исполнительным директором клуба Эдвином ван дер Саром. Срок нового соглашения рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Гавриленко
   5 / 863
сегодня в 20:15
И в этот раз посадит зебрятник на посох. В прошлом году Квинси наказал лацио, в этом очередь ювентуса. Аха-ха.)
На посохе из-за хейтеров давно нет свободного места. Аха-ха)
Лучше корешей оттуда сними и фейки свои)
Гавриленко
Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
   290 / 863
сегодня в 20:09
И в этот раз посадит зебрятник на посох. В прошлом году Квинси наказал лацио, в этом очередь ювентуса. Аха-ха.)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 863
сегодня в 19:58
Не плохо.
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