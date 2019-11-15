Ван дер Сар продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» объявила о продлении контракта с исполнительным директором клуба Эдвином ван дер Саром. Срок нового соглашения рассчитан до 2023 года.
Ранее сообщалось, что Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед».
Пресс-служба «Аякса» объявила о продлении контракта с исполнительным директором клуба Эдвином ван дер Саром. Срок нового соглашения рассчитан до 2023 года.
Ранее сообщалось, что Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед».
Лучше корешей оттуда сними и фейки свои)
Лучше корешей оттуда сними и фейки свои)