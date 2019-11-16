«Реал» готов отдать Иско в МЮ ради Погба

сегодня, 15:02

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником МЮ , пишет Eldesmarque.

Сообщается, что мадридцы готовы заплатить 80 млн евро за француза, а также включить в сделку своего хавбека Иско. Недавно сообщалось, что испанец недоволен игровым временем, получаемым в этом сезоне. В связи с этим, Иско намерен попросить «Реал» выставить его на трансфер.