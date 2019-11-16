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«Реал» готов отдать Иско в МЮ ради Погба

сегодня, 15:02

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником МЮ Полем Погба, пишет Eldesmarque.

Сообщается, что мадридцы готовы заплатить 80 млн евро за француза, а также включить в сделку своего хавбека Иско. Недавно сообщалось, что испанец недоволен игровым временем, получаемым в этом сезоне. В связи с этим, Иско намерен попросить «Реал» выставить его на трансфер.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   274 / 860
сегодня в 16:03
«Реал» готов отдать Иско в МЮ ради Погба-в угоду Лысому Алжирцу ,итого Реал-Бензема+Варан+Ареоля+Погба+Канте+МБаппе=половина сборной Франции и во главе Лысый Алжирец мечтающий стать тренером сборной Франции ,как вам такое ,а Реал по боку!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Рауль и Зидан
   6 / 860
сегодня в 16:02
Можно посмотреть на Погба в АПЛ и то же самое сказать .
Погба очень умен. Он просто ленив. Но он не возит мяч впустую по полю по крайности, чтобы только пару игроков обыграть назад))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 860
сегодня в 16:01
Не плохой обмен, только МЮ он сильно не поможет, необходимы более существенные покупки!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
   6 / 860
сегодня в 16:00
Последнее время 10-ка как позиция стал исчезать,никому не нужен игрок что не отрабатывает на оборону,вот потому игроки типа Иско,Коутиньо, Озила или того же Погбуна сидят на банках или не совсем подходят свои клубам. Популярной стала схема 4-1-4-1,ну и её вариации а-ля Аякс где даже игрок 10-ка бегает в оборону по полной.
Как это ты Иско, Коута, Озила и Погбуна в одну кучу смешал?)

У них у всех разные проблемы.

Про Иско я уже сказал, он возила. Играет сам для себя, медленно думает.

Коут нестабилен просто, может выдать яркий матч, может пропасть. И да, он не любит отрабатывать в обороне.

Озил просто физически очень слаб, все ходят в тренажерку, а он фортнайт стримит в это время)

Погба же "золотой ребенок". Очень одаренный, сильный физически, но природа все уравновешивает, вот и Погбу дала характер царя. Царь хочет - играет, хочет - нет))
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 860
сегодня в 15:47
Пусть миллионеры бесятся.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   604 / 860
сегодня в 15:45
Можно посмотреть на Погба в АПЛ и то же самое сказать .
dimagas2
dimagas2 ответил Так Себе Аналитик
   108 / 860
сегодня в 15:42
Ему нужно просто менять стиль. Я сейчас нашел хорошее слово - Иско и Себа любят возить мяч просто, а это в любом случае не идет на пользу. Как ты понимаешь, в любом клубе "возил" ждут в последнюю очередь.
Последнее время 10-ка как позиция стал исчезать,никому не нужен игрок что не отрабатывает на оборону,вот потому игроки типа Иско,Коутиньо, Озила или того же Погбуна сидят на банках или не совсем подходят свои клубам.
Популярной стала схема 4-1-4-1,ну и её вариации а-ля Аякс где даже игрок 10-ка бегает в оборону по полной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
   6 / 860
сегодня в 15:32
Стиль игры МЮ канешна далек от идеала команды где Иско стоит играть, ему уже скорее МС или ПСЖ подойдет. Разве Сульшера планируют убрать тогда уже вопрос другой.
Ему нужно просто менять стиль. Я сейчас нашел хорошее слово - Иско и Себа любят возить мяч просто, а это в любом случае не идет на пользу. Как ты понимаешь, в любом клубе "возил" ждут в последнюю очередь.
dimagas2
dimagas2 ответил Так Себе Аналитик
   108 / 860
сегодня в 15:29
Не сказал бы, что это корректное сравнение, ты говоришь про физическую форму, я - про менталитет. Иско и Себа - тормоза по жизни просто. Себа тот же берет мяч и тупо глядя себе под ноги начинает с ним двигаться, и ему обязательно обыграть пару игроков, чаще всего назад к центру поля. Иско совершенно такой же, перспективная атака 3 в 3 - а Иско тут как тут ищет как бы обернуться вокруг себя и обыграть пару игроков, ему плевать на перспективность. Это реально игроки - единалы в плохом смысле слова.
Стиль игры МЮ канешна далек от идеала команды где Иско стоит играть, ему уже скорее МС или ПСЖ подойдет.
Разве Сульшера планируют убрать тогда уже вопрос другой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
   6 / 860
сегодня в 15:25
Силва тоже не сильно то и бегает,но добавил в физике заиграл.Тот же Жоржиньо тупил в первом сезоне как черепах.,в этом уже добавил знатно.Это еще от стиля игры и тренера зависит. По Иско скорее проблема в его форме,не понятно чем он там Реле занят.
Не сказал бы, что это корректное сравнение, ты говоришь про физическую форму, я - про менталитет. Иско и Себа - тормоза по жизни просто. Себа тот же берет мяч и тупо глядя себе под ноги начинает с ним двигаться, и ему обязательно обыграть пару игроков, чаще всего назад к центру поля. Иско совершенно такой же, перспективная атака 3 в 3 - а Иско тут как тут ищет как бы обернуться вокруг себя и обыграть пару игроков, ему плевать на перспективность.

Это реально игроки - единалы в плохом смысле слова.
dimagas2
dimagas2 ответил Так Себе Аналитик
   108 / 860
сегодня в 15:21
Иско АПЛ вообще не подойдет. Можно посмотреть по Себальосу, это Иско на минималках тот же. Что Иско, что Себа - медленно думающие игроки, сильно передерживающие мяч, способные любую быструю атаку запороть. Имхо они вообще сильно раздуты.
Силва тоже не сильно то и бегает,но добавил в физике заиграл.Тот же Жоржиньо тупил в первом сезоне как черепах.,в этом уже добавил знатно.Это еще от стиля игры и тренера зависит.
По Иско скорее проблема в его форме,не понятно чем он там Реле занят.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   210 / 860
сегодня в 15:17
Ради Погба я Родину продам)))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   333 / 860
сегодня в 15:16
Реал и Барса одновременно сошли с ума аххах
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 860
сегодня в 15:16
Иско АПЛ вообще не подойдет. Можно посмотреть по Себальосу, это Иско на минималках тот же.

Что Иско, что Себа - медленно думающие игроки, сильно передерживающие мяч, способные любую быструю атаку запороть.

Имхо они вообще сильно раздуты.
Nazi
Nazi ответил cska plus
   341 / 860
сегодня в 15:10
Не очень понимаю зачем Реалу этот скандальный зулус он ничем не отличается от Балотелли.
Сравнение достойное истинного футбольного эксперта :)
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 15:07
Не очень понимаю зачем Реалу этот скандальный зулус он ничем не отличается от Балотелли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   96 / 860
сегодня в 15:04
Туринский гей говорят себе мальчика Поля присмотрел, так, что Реал может и обломиться.
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