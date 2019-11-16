«Реал» готов отдать Иско в МЮ ради Погба

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником МЮ Полем Погба, пишет Eldesmarque.
Сообщается, что мадридцы готовы заплатить 80 млн евро за француза, а также включить в сделку своего хавбека Иско. Недавно сообщалось, что испанец недоволен игровым временем, получаемым в этом сезоне. В связи с этим, Иско намерен попросить «Реал» выставить его на трансфер.
У них у всех разные проблемы.
Про Иско я уже сказал, он возила. Играет сам для себя, медленно думает.
Коут нестабилен просто, может выдать яркий матч, может пропасть. И да, он не любит отрабатывать в обороне.
Озил просто физически очень слаб, все ходят в тренажерку, а он фортнайт стримит в это время)
Погба же "золотой ребенок". Очень одаренный, сильный физически, но природа все уравновешивает, вот и Погбу дала характер царя. Царь хочет - играет, хочет - нет))
У них у всех разные проблемы.
Про Иско я уже сказал, он возила. Играет сам для себя, медленно думает.
Коут нестабилен просто, может выдать яркий матч, может пропасть. И да, он не любит отрабатывать в обороне.
Озил просто физически очень слаб, все ходят в тренажерку, а он фортнайт стримит в это время)
Погба же "золотой ребенок". Очень одаренный, сильный физически, но природа все уравновешивает, вот и Погбу дала характер царя. Царь хочет - играет, хочет - нет))
Популярной стала схема 4-1-4-1,ну и её вариации а-ля Аякс где даже игрок 10-ка бегает в оборону по полной.
Популярной стала схема 4-1-4-1,ну и её вариации а-ля Аякс где даже игрок 10-ка бегает в оборону по полной.
Разве Сульшера планируют убрать тогда уже вопрос другой.
Разве Сульшера планируют убрать тогда уже вопрос другой.
Это реально игроки - единалы в плохом смысле слова.
Это реально игроки - единалы в плохом смысле слова.
По Иско скорее проблема в его форме,не понятно чем он там Реле занят.
По Иско скорее проблема в его форме,не понятно чем он там Реле занят.
Что Иско, что Себа - медленно думающие игроки, сильно передерживающие мяч, способные любую быструю атаку запороть.
Имхо они вообще сильно раздуты.
Что Иско, что Себа - медленно думающие игроки, сильно передерживающие мяч, способные любую быструю атаку запороть.
Имхо они вообще сильно раздуты.