Сборная Сан-Марино проиграла Казахстану, но сумела забить гол

сегодня, 21:56

Команда Казахстана победила сборную Сан-Марино в игре девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Казахстан занимает пятое место в турнирной таблице группы I (10 очков). Сан-Марино пребывает на шестом месте, не набрав ни одного балла. Отметим, что в завершившемся матче команда Сан-Марино забила свой первый гол в нынешнем отборочном раунде.

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино - Казахстан 1:3 (0:3)

Голы: Берарди 77 - Зайнутдинов 6, Суюмбаев 23, Щеткин 27

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Бролли, Симончини, Грандони, Муларони, Э. Голинуччи, А. Голинуччи (Лунадеи 60), Палацци, Нанни (Хирш 64), Берарди

Главный тренер: Варрелла Франко.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Шомко, Вороговский (Мирошниченко 18), Куат, Тагыберген (Федин 65), Суюмбаев, Зайнутдинов, Исламхан, Щеткин (Аимбетов 73)

Главный тренер: Стойлов Станимир.

Предупреждения: Мирошниченко 32, Тагыберген 45, Палацци 54, Симончини 85

Напомним, что в прошлом туре сборная Казахстана уступила Бельгии.