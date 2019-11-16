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Сборная Сан-Марино проиграла Казахстану, но сумела забить гол

сегодня, 21:56
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино1 : 3Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Команда Казахстана победила сборную Сан-Марино в игре девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Казахстан занимает пятое место в турнирной таблице группы I (10 очков). Сан-Марино пребывает на шестом месте, не набрав ни одного балла. Отметим, что в завершившемся матче команда Сан-Марино забила свой первый гол в нынешнем отборочном раунде.

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино - Казахстан 1:3 (0:3)
Голы: Берарди 77 - Зайнутдинов 6, Суюмбаев 23, Щеткин 27

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Бролли, Симончини, Грандони, Муларони, Э. Голинуччи, А. Голинуччи (Лунадеи 60), Палацци, Нанни (Хирш 64), Берарди
Главный тренер: Варрелла Франко.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Шомко, Вороговский (Мирошниченко 18), Куат, Тагыберген (Федин 65), Суюмбаев, Зайнутдинов, Исламхан, Щеткин (Аимбетов 73)
Главный тренер: Стойлов Станимир.

Предупреждения: Мирошниченко 32, Тагыберген 45, Палацци 54, Симончини 85

Напомним, что в прошлом туре сборная Казахстана уступила Бельгии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   146 / 876
сегодня в 22:15
Мы тоже гол забили)))
КЭТиК
КЭТиК
   123 / 876
сегодня в 22:06
Гол - это серьезно.
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