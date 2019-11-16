Газзаев – о Бельгии: «Там уровень другой, на каждой позиции играет звезда»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией в отборочном раунде Евро-2020.
Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали ни единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе. Я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться.
Отметим, что ранее поражение в матче с бельгийцами прокомментировал наставник сборной России Станислав Черчесов.
У нас отмыв бабла .
У нас отмыв бабла .
Да если Азарам рассказать
Сколько получает Голубой лев с Оздоевым и Кузяевым
И от выступления в каких клубах отказываются Миранчуки
Они повесят бутсы на гвоздь
Непонимая чего они вообще делают в футболе
Да если Азарам рассказать
Сколько получает Голубой лев с Оздоевым и Кузяевым
И от выступления в каких клубах отказываются Миранчуки
Они повесят бутсы на гвоздь
Непонимая чего они вообще делают в футболе