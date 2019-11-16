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Газзаев – о Бельгии: «Там уровень другой, на каждой позиции играет звезда»

вчера, 23:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией в отборочном раунде Евро-2020.

Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали ни единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе. Я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться.

Отметим, что ранее поражение в матче с бельгийцами прокомментировал наставник сборной России Станислав Черчесов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
сегодня в 00:48
Наши звизданутие - получают больше!
EAGinLE
EAGinLE ответил МКС
   70 / 885
сегодня в 00:22
У них футбол .
У нас отмыв бабла .
МКС
МКС
   286 / 885
вчера в 23:44
Вон оно че Карл?

Да если Азарам рассказать

Сколько получает Голубой лев с Оздоевым и Кузяевым

И от выступления в каких клубах отказываются Миранчуки

Они повесят бутсы на гвоздь

Непонимая чего они вообще делают в футболе
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