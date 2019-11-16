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Уэльс обыграл Азербайджан в гостях

сегодня, 21:58
АзербайджанЛоготип футбольный клуб Азербайджан0 : 2Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Сборная Уэльса победила команду Азербайджана в матче девятого тура отборочного раунда Евро-2020. Валлийцы набрали 11 очков и занимают третье место в турнирной таблице группы E. Азербайджан с одним баллом в активе идет пятым.  

Баку, стадион Бакссел арена (8-й км)

Азербайджан - Уэльс 0:2 (0:2)
Голы: Мур 10, Уилсон 34

Азербайджан: Балаев, Пашаев, Мустафазаде, Б. Гусейнов, Кривоцюк (Халилзаде  46), Абдуллаев (Рамазанов 64), Назаров (Д. Гусейнов 82), Гараев, Ричард, Рахимов, Шейдаев
Главный тренер: Юрчевич Никола.

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Мепхэм, Дэвис, Ампаду (Волкс 87), Моррелл, Бэйл (Рэмзи 59), Уилсон, Джеймс (Матондо 82), Мур
Главный тренер: Гиггз Райан.

Предупреждения: Ампаду 14, Назаров 40, Шейдаев 68, Моррелл 81, Рахимов 89, Робертс 90, Д. Гусейнов 90, Матондо 90+5

Напомним, что в предыдущем туре валлийцы сыграли вничью со сборной Хорватии.

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