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Хамес пропустит 6 недель из-за растяжения связок колена

сегодня, 21:15

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел подробное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок левого колена, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

В свою очередь в испанских СМИ появилась информация о том, что 28-летник колумбиец пропустит из-за травмы 6 недель. Это означает, что хавбек не сыграет против «Барселоны» 18 декабря и больше не появится на поле в 2019 году.

Напомним, что Хамес получил травму 15 ноября во время тренировки в расположении сборной Колумбии.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   179 / 838
сегодня в 21:57
Это проклятые товарняки.....сколько травм!!!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   158 / 838
сегодня в 21:21
Выздоровления!
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