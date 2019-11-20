Юран – об оскорблениях Дзюбы: «99,9%, что это были не российские фанаты»

Бывший игрок сборной России прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего с трибун.

Не понимаю, в чем смысл скандировать такие речевки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны. Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик.