Юран – об оскорблениях Дзюбы: «99,9%, что это были не российские фанаты»

Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.
Не понимаю, в чем смысл скандировать такие речевки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны. Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик.
имеет смелость критиковать.
имеет смелость критиковать.
Уже в СМИ появились свидетельство самих спартачей причастных к оскорблению Дзюбы.
Клуб есть клуб, сборная это совсем другое, какое после этого может быть уважение к таким свиньям?
Я специально уточнил, к свиньям, а их по другому и не назвать.
Думаю нормальные адекватные спартачи осудят такое поведение и проведут разъяснительную беседу!!!
Уже в СМИ появились свидетельство самих спартачей причастных к оскорблению Дзюбы.
Клуб есть клуб, сборная это совсем другое, какое после этого может быть уважение к таким свиньям?
Я специально уточнил, к свиньям, а их по другому и не назвать.
Думаю нормальные адекватные спартачи осудят такое поведение и проведут разъяснительную беседу!!!