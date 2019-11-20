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Юран – об оскорблениях Дзюбы: «99,9%, что это были не российские фанаты»

20 ноября 2019, 16:21
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.

Не понимаю, в чем смысл скандировать такие речевки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны. Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик.

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Все комментарии
bamana
bamana
20 ноября в 22:45
да неет! он наверное имел ввиду своих "вкраинцив"!
1kasat111
1kasat111
   501 / 831
20 ноября в 20:07
правду сказал, не российские фанаты, а москвичи, это отдельная нация)
морозз
морозз
   38 / 831
20 ноября в 19:54
Туркменские бомжи походу или узбекские?
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
20 ноября в 18:48
99,9% что это были "свиньи" из турбонародного!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
20 ноября в 18:32
Правильно Российские болельщики это "патриоты" которых хлебом не корми дай только расхвалить Стаса и Ко; Русские болельщики это те, кто видя правду
имеет смелость критиковать.
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 18:09
Всё правильно! Это были агенты гос'депа. Невозможно скрепному и духовному пэтриоту как-то негативно отзываться в сторону невской древесины. ))
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
20 ноября в 17:21
Ясен пень, что это были не российские фанаты,спартаковские они. Гыгыгы
dino-hsv
dino-hsv
   28 / 831
20 ноября в 17:01
"в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде" - так это не про него, потому и кричали
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 16:57
Если не считать спартачей российскими болельщиками, то Юран прав!
Уже в СМИ появились свидетельство самих спартачей причастных к оскорблению Дзюбы.
Клуб есть клуб, сборная это совсем другое, какое после этого может быть уважение к таким свиньям?
Я специально уточнил, к свиньям, а их по другому и не назвать.
Думаю нормальные адекватные спартачи осудят такое поведение и проведут разъяснительную беседу!!!
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 16:56
LOpp знает кто, но не скажет.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Сантус
   305 / 831
20 ноября в 16:54
Ему некогда, он Украиной занят)
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 831
20 ноября в 16:29
Это любители Тарасовки из Конотопа, Киева, Львова и т.д.
Сантус
Сантус
   72 / 831
20 ноября в 16:27
А может даже из НАТО или Госдепа...:)Ничего, Соловьев вечером всех выведет на чистую воду...)
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 16:22
Правильно, это были спартачи - потомки старостиных, а следовательно не болельщики России.
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