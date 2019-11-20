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Тедеско: «Шюррле на каждой тренировке полностью выкладывается»

20 ноября 2019, 23:28

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе с немецким форвардом Андре Шюррле:

Каждый день я сталкиваюсь с очень мотивированным игроком, который чрезвычайно умен. Вы можете видеть, какую школу он прошёл не только в Германии, но и за рубежом. С Шюррле приятно работать, он на каждой тренировке выкладывается по полной программе. В последнее время у Андре был непростой этап. Он заболел и пропустил три недели. Но сейчас он стабилен в тренировочной работе и производит отличное впечатление. Думаю, он близок к оптимальной форме.

Ранее Тедеско высказался о психологическом состоянии Шюррле

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:39
Но этого мало!
Abverin
Abverin
   48 / 831
21 ноября в 09:10
Шуррле помогает Тедески и Цорну свиней обувать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   262 / 831
21 ноября в 08:53
Шурле главное бабло с федуна страсти. Да он сам говорил, что после того, как попал в cпартак - завершит карьеру
Т34
Т34
   13 / 831
21 ноября в 08:18
На какую ветку не зайдешь, касающуюся Спартака, везде вонь стоит от бомжей и коней.
averoniy
averoniy
   188 / 831
21 ноября в 08:07
На тренеровках выкладывается, а на игру уже не хватает.
Clavан
Clavан
   181 / 831
21 ноября в 08:04
Шуррле из чемпиона мира в спартаке сделали посмешищем.
SHMEL
SHMEL
   114 / 831
21 ноября в 07:37
А толку-то от его работы?Другие все равно обхезаются и пойдут Щурля с Тедеской в пердив,на радость блохастому...
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
21 ноября в 07:16
Шюррле очень здорово показал себя в молодости, а вот потом резко сдулся. По сути он прекратился как футболист в 2016 году в возрасте 26 лет. Да возможно он хочет и очень старается, но его не хватает на долго. В России его хватило всего на пару игр, а потом старая история. Вряд ли его Спартак будет выкупать после аренды за 8 лямов, хотя не удивлюсь очередной глупости руководства мясных.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 06:21
Своих оправдывает.
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
21 ноября в 05:51
так должны за свою заплату все работать над собой...
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 05:02
ещё не вечер, короче !
морозз
морозз
   38 / 831
21 ноября в 02:45
Бомжи с конями сразу дружно загрустили, походу Щюррле им банок наставит не по детски!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
21 ноября в 00:38
Карманы что ли выворачивает???
ABir
ABir
   318 / 831
21 ноября в 00:08
Профи!
Максим Горелов
Максим Горелов
   446 / 831
20 ноября в 23:48
Теперь все понятно. На тренировках выкладывается так, что на игру выходит дохлым, как муха.
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