Тедеско: «Шюррле на каждой тренировке полностью выкладывается»

Главный тренер московского «Спартака» высказался о работе с немецким форвардом :

Каждый день я сталкиваюсь с очень мотивированным игроком, который чрезвычайно умен. Вы можете видеть, какую школу он прошёл не только в Германии, но и за рубежом. С Шюррле приятно работать, он на каждой тренировке выкладывается по полной программе. В последнее время у Андре был непростой этап. Он заболел и пропустил три недели. Но сейчас он стабилен в тренировочной работе и производит отличное впечатление. Думаю, он близок к оптимальной форме.