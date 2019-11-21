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Торжественное прощание со стадионом «Торпедо» состоится в мае 2020 года

21 ноября 2019, 11:09

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что в мае следующего года пройдет торжественное прощание болельщиков с домашней ареной московского «Торпедо» — стадионом имени Эдуарда Стрельцова.

В настоящий момент со стороны МВД рассмотрен и утвержден план для проведения матчей в «Лужниках», так что при соблюдении остальных регламентных требований «Торпедо» проведет матч с «Лучом» 23 ноября 2019 года именно там.

Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики «Торпедо» в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   177 / 831
21 ноября в 22:21
Ждём Динамо, тоже бестолковая команда !
shlomo
shlomo
   198 / 831
21 ноября в 18:37
Жаль легенду
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
21 ноября в 18:30
Теперь Торпедо пойдёт, вероятно, по пути Динамо - в Химках будут пешеходить. А своей новой арены вряд ли дождутся.
drug01
drug01
   96 / 831
21 ноября в 18:19
Ждём возвращения,!!! Удачи!!
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
21 ноября в 18:07
Представляю какое будет торжественное прощание с "Открывашкой" когда Федун сплавит спартак в управление болельщикам.
Big krendel
Big krendel ответил Ангел неБесГрешен
   33 / 831
21 ноября в 17:06
Ну вот, забронировали за собой Лужу. Где же будет играть Спартак, если Федуны уйдут вместе со стадионом?
Продаст Открывашку по себестоимости Торпедо. )))
Vadik
Vadik
   339 / 831
21 ноября в 16:27
Это история клуба!!! Мне очень нравилось всегда бывать на этом стадионе! Удачи Торпедо!
Mangur
Mangur
   344 / 831
21 ноября в 15:54
Прощай легенда.
NYJ
NYJ
   474 / 831
21 ноября в 15:11
Был сейчас на Автозаводской, специально прошёлся, чтобы взглянуть на стадион, хоть и не родной. Посмотрел на мачту прожекторов, которых там почти нет, ностальгия
sir_Alex
sir_Alex ответил DVOK68
   23 / 831
21 ноября в 14:41
Уютный стадио на Восточке не забуду никогда.Часто бывал на нём с друзьями.Ностальгия.
Аналогично! У меня отец – давний болельщик автозаводцев.
DVOK68
DVOK68 ответил ПерекатиПоле
   281 / 831
21 ноября в 14:10
Помечтай.
DVOK68
DVOK68 ответил Napoleon Bonapart
   281 / 831
21 ноября в 14:09
Успехов славному клубу!
DVOK68
DVOK68
   281 / 831
21 ноября в 14:09
Уютный стадио на Восточке не забуду никогда.Часто бывал на нём с друзьями.Ностальгия.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   368 / 831
21 ноября в 13:25
А что значит прощание?! Что за мрачность такая?! Закрывается на реконструкцию. Сделают новый стадион- команда вернётся! Торпедо должно играть в ПЛ на родном стадионе, всегда!!!!! Торпедо- это имя, история, это выдающиеся футболисты, это- моя счастливая юность, в конце-концов!!!!!!!
морозз
морозз
   38 / 831
21 ноября в 13:14
За то бабло потраченное на строительство арены в Питере...можно было построить десятки уютных и комфортабельных футбольных арен в городах России! 15 лет воровства бюджетных денег у жителей города и как пример для коррупционеров всех мастей, продан за 1 рубль Газпрому! Очень красивый, уютный, с крышей и огромным туалетом...памятник всепроцветающей коррупции во всех ветвях Власти!
Есть чем гордится бомжам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
21 ноября в 13:06
Ну вот, забронировали за собой Лужу. Где же будет играть Спартак, если Федуны уйдут вместе со стадионом?
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
21 ноября в 13:01
Давно уже пора Торпедо иметь современный стадион.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   40 / 831
21 ноября в 12:58
спартак когда в ФНЛ попадёт, Педо может играть матчи РПЛ на открывашке. Хоть посещаемость арены повысят...
Abverin
Abverin
   48 / 831
21 ноября в 12:15
Стадион Торпедо - история, открывашка - позор.
Тага Дага
Тага Дага
   122 / 831
21 ноября в 12:08
Лучше распил арену вынесли бы за миллиард долларов. ..
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
21 ноября в 12:01
Торпедо было хорошей командой, но связались с игнашевичем.
sir_Alex
sir_Alex ответил Abverin
   23 / 831
21 ноября в 11:43
Лучше бы открывашку в пердив отправили.
Только после вас! Вам там привычней 😂😂😂
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
21 ноября в 11:42
Пусть будет так .
ДСА
ДСА
   237 / 831
21 ноября в 11:22
Это похороны стадиона.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 11:19
    Abverin
    Abverin
       48 / 831
    21 ноября в 11:14
    Лучше бы открывашку в пердив отправили.
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