Торжественное прощание со стадионом «Торпедо» состоится в мае 2020 года

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что в мае следующего года пройдет торжественное прощание болельщиков с домашней ареной московского «Торпедо» — стадионом имени Эдуарда Стрельцова.

В настоящий момент со стороны МВД рассмотрен и утвержден план для проведения матчей в «Лужниках», так что при соблюдении остальных регламентных требований «Торпедо» проведет матч с «Лучом» 23 ноября 2019 года именно там.

Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики «Торпедо» в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года.