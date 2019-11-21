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Защитник «Барселоны» Тодибо может перейти в «Байер»

21 ноября 2019, 11:52

Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо в зимнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. «Барса» хочет продать 20-летнего игрока с правом обратного выкупа.

На данный момент первым в очереди на Тодибо стоит леверкузенский «Байер», клубы уже ведут переговоры. Также игрока хочет приобрести «Уотфорд». Сумма за которую каталонцы готовы отпустить Жан-Клера составляет не менее 10 млн евро.

Напомним, Тодибо перешел в «Барселону» зимой 2019 года из «Тулузы», но в текущем сезоне отыграл лишь 77 минут в двух матчах испанской Примеры.

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Все комментарии
1kasat111
1kasat111
   501 / 831
21 ноября в 14:04
Соккер почему-то решил, что Жан-Клер может быть мексиканцем))
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:52
Слишком высока конкуренция.
Стеллс
Стеллс
   508 / 831
21 ноября в 13:33
Это написал Sport.Уровень каталонских СМИ очень низок и доверия им нет.На сегодняшний день Тодибо единственная замена Пике.Клуб заявлял,что зимой подписаний не будет,так что вряд ли.Малое количество минут связано только с Вальверде,он гробит всю молодёжь,зато ветераны очень довольны.Пике,не смотря на свои косяки и личный бизнес,за место в основе не беспокоится.То же самое с Фирпо,только когда Альба травмировался он бросил его в мясорубку безо всякой подготовки.
Виссарионович
Виссарионович ответил lefte
   74 / 831
21 ноября в 12:20
Да чем же он убитый? Просто он не проходит в основу.
lefte
lefte
   115 / 831
21 ноября в 12:16
Очередной талант, убитый Барселонаой
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