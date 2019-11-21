Защитник «Барселоны» Тодибо может перейти в «Байер»

21 ноября 2019, 11:52

Французский защитник «Барселоны» в зимнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. «Барса» хочет продать 20-летнего игрока с правом обратного выкупа.

На данный момент первым в очереди на Тодибо стоит леверкузенский «Байер», клубы уже ведут переговоры. Также игрока хочет приобрести «Уотфорд». Сумма за которую каталонцы готовы отпустить Жан-Клера составляет не менее 10 млн евро.

Напомним, Тодибо перешел в «Барселону» зимой 2019 года из «Тулузы», но в текущем сезоне отыграл лишь 77 минут в двух матчах испанской Примеры.